Tammy Abraham: 'Takımımla gurur duyuyorum, iyi savaştık'

Mücadeleyi değerlendiren Abraham, "Ben takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Trabzon'un ne kadar zor olduğunu söylemişlerdi, zor bir deplasman burası. İlk 25 dakika çok iyi pres yaptık, çok iyi fırsatlar yakaladık. 3 gol attık. Sonrasında futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Ufak hatalar yaptık, yapmasaydık çok daha puanımız olabilirdi bu sezon ama takımımla gurur duyuyorum, iyi savaştık bugün." dedi.



"10 KİŞİYLE MAĞLUP OLMADIK"



Açıklamalarına devam eden İngiliz golcü, "Takımımızda iyi kalpli, savaşan oyuncular var. Taraftarlarımız bunu görmüşlerdir. Bugün kazanabilirdik ama bazen böyle olabiliyor. Biz sürekli savaşıyoruz. Ben savaşı bırakmayan, pes etmeyen biriyim. Defans olur, hücum olur; sürekli olarak takıma yardım etmek istiyorum. Bugün çok fazla savaştık. Böyle bir maçta 10 kişiyle mağlup olmadık." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.Siyah-Beyazlılar'ın ilk golünü atan Tammy Abraham, maçın ardından açıklamalarda bulundu.