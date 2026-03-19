LaLiga'dan resmi açıklama: Arda Güler'in golü kaç metreden?

🇹🇷 💎 Arda Güler'in Elche'ye attığı muhteşem golün mesafesi 68.6 metre olarak ölçüldü



"%0,1 gol şansı. %99.9 inanç"



Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Elche karşısında kaydettiği golle büyük yankı uyandırdı.Yaklaşık 70 metreden atıldığı tahmin edilen bu golün mesafesiyle ilgili LaLiga'dan resmi bir açıklama yapıldı.LaLiga sosyal medya hesabı, golün kaç metreden atıldığını resmen duyurdu.Yapılan paylaşıma göre Arda Güler, topu Elche ağlarına tam 68,6 metre uzaklıktan gönderdi.Paylaşımda ayrıca,ifadelerine yer verildi.Milli futbolcu, attığı golle ilgili duygularını, "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum." sözleriyle paylaşmıştı.