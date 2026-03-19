19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
0-041'
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

LaLiga'dan resmi açıklama: Arda Güler'in golü kaç metreden?

Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Arda Güler'in kendi sahasından rakip kaleye gönderdiği gol dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. LaLiga ise bu golün mesafesini resmi olarak duyurdu.

calendar 19 Mart 2026 15:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Elche karşısında kaydettiği golle büyük yankı uyandırdı.

Yaklaşık 70 metreden atıldığı tahmin edilen bu golün mesafesiyle ilgili LaLiga'dan resmi bir açıklama yapıldı.

LaLiga sosyal medya hesabı, golün kaç metreden atıldığını resmen duyurdu.

Yapılan paylaşıma göre Arda Güler, topu Elche ağlarına tam 68,6 metre uzaklıktan gönderdi.

Paylaşımda ayrıca, "Gol olma ihtimali %0,1. %99,9 inanç. Arda Güler'den 68,6 metrelik inanılmaz şut"ifadelerine yer verildi.

"UZUN ZAMANDIR DENİYORDUM"

Milli futbolcu, attığı golle ilgili duygularını, "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum." sözleriyle paylaşmıştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 27 3 12 12 20 48 21
18 Karagümrük 27 4 6 17 24 46 18
