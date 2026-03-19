Trendyol 1. Lig'in 32. haftasındaki müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasındaki maçların hakemleri şu şekilde:
21 Mart Cumartesi:
13.30 Serikspor-Sakaryaspor: Mehmet Türkmen
13.30 Boluspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Berkay Erdemir
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
22 Mart Pazar:
13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail
13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran
19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Abdülkerim Bardakcı: "Hakem hep Liverpool'a çaldı"
-
9
Noa Lang için "parmağı koptu" haberi!
-
8
Arne Slot: "Galatasaray'ın şansı yoktu"
-
7
Sakatlanan Osimhen hastaneye gitti!
-
6
Hugo Ekitike: "Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik!"
-
5
Galatasaray'dan Noa Lang için UEFA'ya tazminat davası
-
4
Galatasaray'dan Osimhen ve Lang için açıklama
-
3
Dominik Szoboszlai: "Kişisel algıladım"
-
2
Steven Gerrard'dan Galatasaray'a flaş sözler!
-
1
Virgil van Dijk'tan Galatasaray için açıklama
- 14:53 Real Madrid'den sakatlık açıklaması: Thibaut Courtois
- 14:39 Galatasaray sonrası UEFA ülke puanında son durum! Çekya tehlikesi
- 14:35 İngiltere'de gündem Liverpool-Galatasaray maçı
- 14:26 Beşiktaş'ta Jota Silva'ya acı haber!
- 14:25 Hasan Şaş'tan korkutan yorum!
- 14:22 Liverpool - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: "Karınca ile filin savaşı"
- 14:19 Levent Tüzemen: "Arne Slot, Yılmaz Vural'ı geçti"
- 13:56 Serdal Adalı: "Beşiktaşlıları daha da mutlu edeceğiz"
- 13:55 Pistlerde yeni bir fenomen doğuyor; WOLF RULES
- 13:48 İşte 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri
- 13:29 Trabzonspor'un borcu açıklandı!
- 13:02 EuroLeague CEO'sundan NBA ile ortak lig mesajı
- 13:01 Ayton: "Kendimi %110 Lakers'a adamış durumdayım!"
- 13:00 Stephen Curry'den dönüş sinyali
- 12:59 LeBron James'ten Las Vegas iddialarına net yanıt
- 12:58 Giannis, sezonu erkenden kapatma talebini reddetti
- 12:57 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Olimpia Milano
- 12:57 Alperen Şengün'den Lakers'a sert sözler: "Şanslıydılar"
- 12:41 Noa Lang ameliyat oldu! Hastaneden mesaj yolladı
- 12:29 Galatasaray'da Osimhen gelişmesi!
- 12:25 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri: İşte kaçan ödül
- 12:22 Messi kariyerindeki 900. golüne ulaştı!
- 11:28 Beşiktaş'tan sürpriz altyapı hamlesi! Üç ismi denemeye aldı!
- 11:26 Sivasspor, İsmet Taşdemir ile yükselişe geçti!
- 11:21 Galatasaray'dan Noa Lang için UEFA'ya tazminat davası
- 11:15 BKT Avrupa Kupası'nda Türk damgası!
- 10:45 Domencio Tedesco: "Geçmişi değiştiremeyiz"
- 10:34 Anadolu Efes'in konuğu Monaco!
- 10:31 Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a komşudan transfer kancası!
- 10:28 Luka ve LeBron 70 attı, Alpi'nin double-double'ı yetmedi!
- 09:52 Dorgeles Nene, kara bulutları dağıttı!
- 09:48 Fenerbahçeli futbolculardan şampiyonluk toplantısı: "7'de 7 yapalım!"
- 09:41 Beşiktaş, Kasımpaşa şansızlığına son vermek istiyor!
- 09:33 Erman Toroğlu: "Okan Buruk, Osimhen'i çıkaramaz"
- 09:11 Taylan Bulut için Almanya'dan iki kulüp devrede
- 08:42 Beşiktaş'tan Bayer Leverkusen çıkartması!
- 08:27 Yazarlardan Galatasaray yorumları
- 08:14 Galatasaray'dan Osimhen ve Lang için açıklama
- 02:56 Anadolu Efes'in rakibi Monaco
- 02:29 Virgil van Dijk'tan Galatasaray için açıklama
- 02:12 Zeren Spor Çeyrek Final son maçını kazandı!
- 02:06 Noa Lang için "parmağı koptu" haberi!
- 02:02 Steven Gerrard'dan Galatasaray'a flaş sözler!
- 01:59 Abdülkerim Bardakcı: "Hakem hep Liverpool'a çaldı"
- 01:49 Arne Slot: "Galatasaray'ın şansı yoktu"
- 01:39 Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası yarı finalinde!
- 01:27 Hugo Ekitike: "Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik!"
- 01:21 Lemina: "Onların seviyesine yaklaşamadık"
- 01:21 Dominik Szoboszlai: "Kişisel algıladım"
- 01:05 Atletico Madrid kaybetti ama çeyrek finale çıktı!
- 01:05 Uğurcan Çakır'dan Liverpool maçında 11 kurtarış!
- 01:01 Bayern Münih, Atalanta'yı çok rahat eledi!
- 00:57 Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda!
- 00:06 Sakatlanan Osimhen hastaneye gitti!
- 23:44 Eczacıbaşı, Dörtlü Finalde!
- 23:40 Beşiktaş - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler
- 23:24 Rayo Vallecano - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
- 23:12 Okan Buruk'tan Liverpool'a 4 değişiklik
- 23:09 Atila Gerin: "Kümede kalma mücadelesi vereceğiz"
- 23:07 TOFAŞ, Karditsa Iaponiki'ye kaybetti
Real Madrid'den sakatlık açıklaması: Thibaut Courtois
İngiltere'de gündem Liverpool-Galatasaray maçı
Steven Gerrard'dan Galatasaray'a flaş sözler!
Arne Slot: "Galatasaray'ın şansı yoktu"
Dominik Szoboszlai: "Kişisel algıladım"
Barcelona işi şova çevirdi, Newcastle'a 7 attı!
Jhon Duran golünü attı, Zenit kazandı!
Milan'da yeni aday Troy Parrott
Newcastle ve Aston Villa'dan Thuram hamlesi!
Capello'dan Rosenior'a; "Aklını kaçırmış"
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17