Arefe günü neden temizlik yapılmaz? Arefe günü temizlik yapmak günah mı, dindeki yeri nedir?

Bayram sabahına tertemiz ve düzenli bir evle uyanmak isteyenler, hazırlıklarını arefe gününe kadar sürdürüyor. Ancak toplum içinde yaygın olarak bilinen ve büyüklerden duyulan "arefe günü ev süpürülmez, çamaşır yıkanmaz" inanışı, kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Dini vecibelerini eksiksiz ve doğru yerine getirmek isteyen inananlar, bu durumun hurafeden mi ibaret olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, arefe günü neden temizlik yapılmaz?

Toplumda kök salmış bazı geleneklere göre, bayramın müjdecisi olan arefe gününde ev süpürmek, toz almak veya çamaşır yıkamak hoş karşılanmıyor. Bu inanışın temelinde, arefe gününün manevi bereketinin temizlik sularıyla akıp gideceği veya meleklerin o gün evleri ziyaret ettiği için rahatsız edileceği gibi tamamen kültürel ve folklorik efsaneler yatıyor. Anadolu'nun bazı yörelerinde hala yaşatılan bu düşünce, dini bir kuralmış gibi nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşıyor.

İslam dininin temel kaynaklarına ve din alimlerinin açıklamalarına bakıldığında, arefe gününde temizlik yapılmasını yasaklayan hiçbir ayet veya sahih hadis bulunmamaktadır. Aksine İslam dini, "Temizlik imandandır" anlayışıyla her daim maddi ve manevi temizliği teşvik eder, bayramları temiz kıyafetler ve temiz mekanlarla karşılamayı sünnet sayar. Dolayısıyla arefe günü ev temizlemek, çamaşır yıkamak veya banyo yapmak kesinlikle günah değildir. Bu tür yasaklamalar tamamen asılsız hurafelerden ibarettir.

İslam alimleri, halk arasındaki temelsiz hurafelere takılmak yerine arefe gününün manevi ikliminden en yüksek derecede faydalanılması gerektiğini vurguluyor. Oruç tutmak, bol bol tövbe istiğfar etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek ve ihtiyaç sahiplerine sadaka vermek bu mübarek günün en kıymetli ibadetleri arasında yer alıyor. Bayram temizliği elbette rutin bir hazırlık olarak yapılabilir, ancak asıl önemli olanın kalbi ve ruhi temizliği sağlayarak bayram sabahına manevi bir arınmayla erişmek olduğu unutulmamalıdır.