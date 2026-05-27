Fenerbahçe ve Galatasaray'a Lookman müjdesi!

Ara transfer döneminde uzun süre ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Ademola Lookman'ı transfer eden Atletico Madrid, Nijeryalı sol kanat oyuncusunu satış listesine koydu.

27 Mayıs 2026 13:56
Fotoğraf: AA
2025-26 sezonunda uzun süre ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ademola Lookman, ara transfer döneminin son gününde 35 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

İspanyol devindeki ilk 3 ayında 24 maça çıkan ve 9 gol - 4 asist gibi etkileyici bir performans sergileyen Nijeryalı sol kanat oyuncusu buna rağmen göze girmeyi başaramadı.

AYRILIK KARARI

Fichajes'in haberine göre; Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin taktiksel planlarına uyum sağlamakta güçlük çektiğini söylediği Ademola Lookman ile ayrılık kararı aldı.

BONSERVİSİ 60 MİLYON EURO

Kırmızı-beyazlı kulübün, daha uyumlu ve etkili bir takım oluşturmak istediği için Simeone'nin isteklerini yerine getirmeye öncelik verdiği ve özellikle İngiltere'den birçok talibi bulunan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu bu yaz 60 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle satarak yapılacak transferlere kaynak yaratmak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR

Noa Lang ile yollarını ayıran Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu dışında sol kanat rotasyonunda oyuncu bulunmayan Fenerbahçe, bir süredir Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao ile ilgileniyordu.

İki ezeli rakibin yaşanan bu sürpriz gelişme sonrasında Ademola Lookman için ilerleyen günlerde yeniden devreye girmesi bekleniyor.  


