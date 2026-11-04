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Hyeon-Gyu Oh: "Gol atarsam ağlayabilirim"

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-Gyu Oh, Celtic maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Eski takımına karşı oynayacak olmanın kendisi için özel olduğunu belirten Oh, gol atması halinde ağlayabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hyeon-Gyu Oh: 'Gol atarsam ağlayabilirim'
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Hyeon-Gyu Oh
Hyeon-Gyu Oh
Beşiktaş
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Hyeon-Gyu Oh, basın toplantısında konuştu. Daha önce Celtic forması giyen Güney Koreli futbolcu, İskoç ekibinde geçirdiği günlere ilişkin duygularını paylaşırken Beşiktaş için elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BEŞİKTAŞ İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Celtic'e geri dönmenin kendisi için özel bir his olduğunu belirten Hyeon-Gyu Oh, "Çok heyecanlıyım, hazırım. 2 aydır bu maçı bekliyordum.

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Burada olmak, geri dönmek çok özel bir his. Ben buraya ilk geldiğimde düzgün şekilde İngilizce konuşamıyordum. Celtic'te beni ailenin parçası olarak benimsediler. Burası ikinci evim gibiydi. Değişik hisler içindeyim. Gol atsam da atmasam da çok özel. Gol atarsam da mutlu olacağım. Beşiktaş oyuncusuyum, Beşiktaş'ta gururla oynuyorum, Beşiktaş için her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

"GOL ATTIĞIMDA AĞLAYABİLİRİM"

Celtic'te geçirdiği günlerin kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Güney Koreli futbolcu, eski takımına karşı gol atması halinde duygusal anlar yaşayabileceğini dile getirdi.

Oh, "Celtic'e ilk geldiğimde çok gençtim, hayalleri ve rüyaları olan bir gençtim. Zor ve güzel zamanlar geçirdim, anılarım var Celtic'te. Çok teşekkür etmek istiyorum tüm taraftarlara. Gol attığımda ağlayabilirim bile..." dedi.

"CELTIC'İ ÇOK SEVİYORUM"

Celtic'te geçirdiği dönemde hem saha içinde hem de saha dışında önemli deneyimler kazandığını belirten Hyeon-Gyu Oh, İskoç ekibinin kalbinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Güney Koreli futbolcu, "Celtic'e gelmeden önce İngilizce bilmiyordum, burada çok şey öğrendim. Oynayamadığım zamanlar da oldu. Son altı aydır oynuyorum, gayet iyiyim. Celtic'i gerçekten çok seviyorum, kalbimde özel bir yeri var." şeklinde konuştu.

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