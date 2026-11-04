Cedi Osman'dan kötü haber! Ameliyat olacak

A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Cedi Osman'dan sakatlık haberi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yunanistan temsilcisi PAOK, milli basketbolcunun sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı.
CEDİ OSMAN AMELİYAT OLACAK
Kulüpten yapılan açıklamada, dizinde rahatsızlık hisseden Cedi Osman'ın sabah saatlerinde MR incelemesinden geçtiği belirtildi.
Yapılan kontroller sonucunda milli basketbolcunun sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği bildirildi.
PAOK, Cedi Osman'ın sakatlığının tedavisi için önümüzdeki günlerde artroskopik ameliyat geçireceğini duyurdu.
PAOK'TAN RESMİ AÇIKLAMA
Yunanistan temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cedi Osman, dizinde rahatsızlık hissetmesi üzerine bu sabah MR çektirdi. Muayene sonucunda sağ dizinde menisküs yırtığı olduğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde sakatlığını tedavi etmek için artroskopik ameliyat geçirecek. PAOK'taki herkes Cedi Osman'ın yanındadır ve kendisine acil şifa ve en kısa sürede sahalara dönüş temennisindedir."
CEDİ OSMAN AMELİYAT OLACAK
Kulüpten yapılan açıklamada, dizinde rahatsızlık hisseden Cedi Osman'ın sabah saatlerinde MR incelemesinden geçtiği belirtildi.
Yapılan kontroller sonucunda milli basketbolcunun sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği bildirildi.
PAOK, Cedi Osman'ın sakatlığının tedavisi için önümüzdeki günlerde artroskopik ameliyat geçireceğini duyurdu.
PAOK'TAN RESMİ AÇIKLAMA
Yunanistan temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cedi Osman, dizinde rahatsızlık hissetmesi üzerine bu sabah MR çektirdi. Muayene sonucunda sağ dizinde menisküs yırtığı olduğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde sakatlığını tedavi etmek için artroskopik ameliyat geçirecek. PAOK'taki herkes Cedi Osman'ın yanındadır ve kendisine acil şifa ve en kısa sürede sahalara dönüş temennisindedir."
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