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Cedi Osman'dan kötü haber! Ameliyat olacak

A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. PAOK, milli basketbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat geçireceğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 17:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Cedi Osman'dan kötü haber! Ameliyat olacak
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A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Cedi Osman'dan sakatlık haberi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yunanistan temsilcisi PAOK, milli basketbolcunun sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

CEDİ OSMAN AMELİYAT OLACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, dizinde rahatsızlık hisseden Cedi Osman'ın sabah saatlerinde MR incelemesinden geçtiği belirtildi.

Yapılan kontroller sonucunda milli basketbolcunun sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği bildirildi.

PAOK, Cedi Osman'ın sakatlığının tedavisi için önümüzdeki günlerde artroskopik ameliyat geçireceğini duyurdu.

PAOK'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Yunanistan temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cedi Osman, dizinde rahatsızlık hissetmesi üzerine bu sabah MR çektirdi. Muayene sonucunda sağ dizinde menisküs yırtığı olduğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde sakatlığını tedavi etmek için artroskopik ameliyat geçirecek. PAOK'taki herkes Cedi Osman'ın yanındadır ve kendisine acil şifa ve en kısa sürede sahalara dönüş temennisindedir."



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