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El Khannouss'tan Galatasaray'a transfer yanıtı

Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss, maçın ardından Galatasaray sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 00:31 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 00:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
El Khannouss'tan Galatasaray'a transfer yanıtı
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Bilal El Khannouss'a, yaz transfer döneminde adının anıldığı Galatasaray soruldu.

"SON VURUŞLARDA DAHA BİTİRİCİ OLMALIYDIK"

Stuttgart'ın sahada iyi mücadele ettiğini söyleyen El Khannouss, "Zor bir maçtı, kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ama son vuruşlarda daha bitirici olmalıydık. O zaman bugün kazanmayı hak edebilirdik" dedi.

Galatasaray'ın uzun toplarına karşı iyi mücadele ettiklerini belirten Faslı futbolcu, "Bence sahada gösterdiğimiz mücadeleden gurur duyabiliriz. Ama bu tür maçları kazanmak için biraz daha fazlası gerekiyor. Galatasaray uzun paslarda pek etkili olamadı çünkü buna uygun oyuncularımız var ve biz de mücadele edebiliyoruz. Bu yüzden bizi çok etkilediğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"TEKLİF ALIP ALMADIĞIMI ALLAH BİLİR"

El Khannouss, geçen yaz Galatasaray'dan teklif alıp almadığı sorusuna "Allah knows" (Allah bilir) yanıtını verdi.

"OSIMHEN DÜNYA ÇAPINDA BİR FORVET"

Victor Osimhen hakkında da konuşan El Khannouss, "Osimhen dünya çapında, üst düzey bir forvet. Bence burada Galatasaray'da harika işler çıkarıyor. Umarım kupalar ve şampiyonluklar kazanmanızda size yardımcı olur" dedi.

"SADECE GALATASARAY'DA OYNARIM"

"Sizi Türkiye'de görür müyüz?" sorusunu yanıtlayan El Khannouss, "İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım" ifadelerini kullandı.



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