Galatasaray, Stuttgart'ı Batrakov ile devirdi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rams Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti.
Aleksey Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk futbolcu oldu. Batrakov, (21 yaş 147 gün) kaydettiği bu gollerle Galatasaray formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç oyuncu unvanını da aldı.
Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 6 yaptı. Stuttgart, 7 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Galatasaray, Aston Villa'yı ağırlayacak. Stuttgart, Inter deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
"Devler Ligi"nde ilk 3 haftada 1 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü haftada RAMS Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.
Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre Stuttgart'a karşı 4 değişiklik yaptı. Buruk, Konyaspor'a karşı ilk 11'de başlayan Singo, Eren Elmalı, Sara ve Leao'yu yedek oturttu. 53 yaşındaki teknik adam, bu oyuncular yerine Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina ve Barış Alper Yılmaz ile karşılaşmaya başladı.
FENERBAHÇE DERBİSİNİN İLK 11'İ SAHADA
Teknik direktör Okan Buruk, zorluk derecesi yüksek müsabakaya 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini koruyarak takımını çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk eden ve üstün bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran Okan Buruk, 10. haftadaki Konyaspor maçında cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra çok maç yükü binen Barış Alper Yılmaz ve Jakobs gibi oyuncuları dinlendirdi.
Tecrübeli teknik adam, yaklaşık bir hafta aranın ardından Stuttgart ile yapılan kritik müsabakada derbi 11'ini sahaya sürdü.
FİLİSTİN VE GAZZE YİNE UNUTULMADI
Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasında bulunan tribünlerde maç öncesi Filistin ve Gazze için pankartlar açtı.
Açılan pankartlarda "Özgür Filistin", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" ifadeleri yer aldı.
FELIPE MELO TRİBÜNDE
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Stuttgart karşılaşmasını izlemek için RAMS Park'a geldi.
Sarı-kırmızılı takımda 2011-2016 yılları arasında forma giyen Brezilyalı eski futbolcu, karşılaşmayı tribünden takip etti.
MAÇ ÖNCESİ ALAMEDA İÇİN SAYGI DURUŞU
İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta kaleciyle çarpıştığı pozisyonda kalbi duran ve hayatını kaybeden Tenerife'nin futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için müsabaka öncesi saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşu sırasında LED panolar yas nedeniyle söndürüldü ve skorboardda 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun fotoğrafı gösterildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Führich'in pasında sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Leweling'in vuruşunda meşin yuvarlak, önce uzak sonra yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
12. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sallai, arka direğe ortaladı. Stuttgart savunmasının müdahalesiyle dönen topu önünde bulan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un müdahalesine rağmen üst direğe çarpıp fileleri sarstı: 1-0.
15. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in pasında savunma arkasına sarkan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un ayaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-0
20. dakikada Führich'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Leweling'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batrakov'un vuruşunda kaleci Bredlow, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
42. dakikada Deniz Undav'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Führich'in vuruşunda meşin yuvarlak, Galatasaray savunmasına çarptıktan sonra uzak direğin dibinden kornere çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Stuttgart savunmasından topu kapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Bredlow, gole izin vermedi.
57. dakikada Demirovic'in pasında topla buluşan Führich'in ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
63. dakikada ceza yayında topla buluşan Deniz Undav'ın dönerek şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada Spalt'ın pasında sol kanatta topla buluşan Führich, Sanchez'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uğurcan Çakır'ın çeldiği meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki Torreira kornere gönderdi.
86. dakikada Deniz Undav'ın pasında savunma arkasına sarkan Pejcinovic'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda penaltı noktasına kadar açılan Uğurcan, topu ayağıyla uzklaştırdı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Chris Kavanagh, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 68 Singo), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 77 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 83 Sara), Torreira, Yunus Akgün, Batrakov (Dk. 77 Sane), Barış Alper Yılmaz (Dk. 68 Leao), Osimhen
Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling (Dk. 75 Assignon), Prömel (Dk. 75 Nartey), Atakan Karazor (Dk. 18 Spalt), Führich (Dk. 83 Tiago Tomas), Deniz Undav, El Khannouss, Demirovic (Dk. 75 Pejcinovic)
Goller: Dk. 12 ve 15 Batrakov (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 2 Atakan Karazor, Dk. 39 Deniz Undav, Dk. 45+3 Spalt, Dk. 61 Prömel, Dk. 78 Hendriks (Stuttgart), Dk. 39 Barış Alper Yılmaz, Dk. 62 Sallai, Dk. 85 Torreira (Galatasaray)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
Şampiyonlar Ligi'nde Aleksey Batrakov🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/vbk3RiSjGt
— Sporx (@sporx) November 3, 2026
BATRAKOV GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç, 4 gol! B A T R A K O V ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ https://t.co/jPz31EoZaN
— Sporx (@sporx) November 3, 2026
Aleksey Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk futbolcu oldu. Batrakov, (21 yaş 147 gün) kaydettiği bu gollerle Galatasaray formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç oyuncu unvanını da aldı.
Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 6 yaptı. Stuttgart, 7 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Galatasaray, Aston Villa'yı ağırlayacak. Stuttgart, Inter deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
"Devler Ligi"nde ilk 3 haftada 1 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü haftada RAMS Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.
Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre Stuttgart'a karşı 4 değişiklik yaptı. Buruk, Konyaspor'a karşı ilk 11'de başlayan Singo, Eren Elmalı, Sara ve Leao'yu yedek oturttu. 53 yaşındaki teknik adam, bu oyuncular yerine Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina ve Barış Alper Yılmaz ile karşılaşmaya başladı.
FENERBAHÇE DERBİSİNİN İLK 11'İ SAHADA
Teknik direktör Okan Buruk, zorluk derecesi yüksek müsabakaya 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini koruyarak takımını çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk eden ve üstün bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran Okan Buruk, 10. haftadaki Konyaspor maçında cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra çok maç yükü binen Barış Alper Yılmaz ve Jakobs gibi oyuncuları dinlendirdi.
Tecrübeli teknik adam, yaklaşık bir hafta aranın ardından Stuttgart ile yapılan kritik müsabakada derbi 11'ini sahaya sürdü.
FİLİSTİN VE GAZZE YİNE UNUTULMADI
Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasında bulunan tribünlerde maç öncesi Filistin ve Gazze için pankartlar açtı.
Açılan pankartlarda "Özgür Filistin", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" ifadeleri yer aldı.
FELIPE MELO TRİBÜNDE
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Stuttgart karşılaşmasını izlemek için RAMS Park'a geldi.
Sarı-kırmızılı takımda 2011-2016 yılları arasında forma giyen Brezilyalı eski futbolcu, karşılaşmayı tribünden takip etti.
MAÇ ÖNCESİ ALAMEDA İÇİN SAYGI DURUŞU
İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta kaleciyle çarpıştığı pozisyonda kalbi duran ve hayatını kaybeden Tenerife'nin futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için müsabaka öncesi saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşu sırasında LED panolar yas nedeniyle söndürüldü ve skorboardda 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun fotoğrafı gösterildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Führich'in pasında sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Leweling'in vuruşunda meşin yuvarlak, önce uzak sonra yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
12. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sallai, arka direğe ortaladı. Stuttgart savunmasının müdahalesiyle dönen topu önünde bulan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un müdahalesine rağmen üst direğe çarpıp fileleri sarstı: 1-0.
15. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in pasında savunma arkasına sarkan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un ayaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-0
20. dakikada Führich'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Leweling'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batrakov'un vuruşunda kaleci Bredlow, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
42. dakikada Deniz Undav'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Führich'in vuruşunda meşin yuvarlak, Galatasaray savunmasına çarptıktan sonra uzak direğin dibinden kornere çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Stuttgart savunmasından topu kapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Bredlow, gole izin vermedi.
57. dakikada Demirovic'in pasında topla buluşan Führich'in ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
63. dakikada ceza yayında topla buluşan Deniz Undav'ın dönerek şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada Spalt'ın pasında sol kanatta topla buluşan Führich, Sanchez'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uğurcan Çakır'ın çeldiği meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki Torreira kornere gönderdi.
86. dakikada Deniz Undav'ın pasında savunma arkasına sarkan Pejcinovic'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda penaltı noktasına kadar açılan Uğurcan, topu ayağıyla uzklaştırdı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Chris Kavanagh, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 68 Singo), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 77 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 83 Sara), Torreira, Yunus Akgün, Batrakov (Dk. 77 Sane), Barış Alper Yılmaz (Dk. 68 Leao), Osimhen
Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling (Dk. 75 Assignon), Prömel (Dk. 75 Nartey), Atakan Karazor (Dk. 18 Spalt), Führich (Dk. 83 Tiago Tomas), Deniz Undav, El Khannouss, Demirovic (Dk. 75 Pejcinovic)
Goller: Dk. 12 ve 15 Batrakov (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 2 Atakan Karazor, Dk. 39 Deniz Undav, Dk. 45+3 Spalt, Dk. 61 Prömel, Dk. 78 Hendriks (Stuttgart), Dk. 39 Barış Alper Yılmaz, Dk. 62 Sallai, Dk. 85 Torreira (Galatasaray)