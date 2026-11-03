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Arda Turan, Fenerbahçe öncesi kaybetti!

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe öncesi Sporting CP'ye 1-0 mağlup oldu. Ukrayna temsilcisi, Devler Ligi'nde ikinci yenilgisini alırken 4 puanda kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 22:50
Haber: Sporx.com
Arda Turan, Fenerbahçe öncesi kaybetti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, İngiltere'deki Stamford Bridge'de ağırladığı Portekiz temsilcisi Sporting CP'ye 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

ARDA TURAN'IN TAKIMINA İKİNCİ YARIDA ŞOK!

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Mücadelenin 59. dakikasında sahneye çıkan Issa Doumbia, attığı golle Sporting CP'yi 1-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından beraberlik için baskısını artıran Arda Turan'ın öğrencileri, aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Shakhtar Donetsk, karşılaşmayı yüzde 54 topla oynama oranı ve 14 şutla tamamlarken, rakip kaleyi 4 kez bulabildi.

Sporting CP ise 11 şutunun 3'ünde isabet sağladı.

ARDA TURAN'IN TAKIMI 4 PUANDA KALDI

Şampiyonlar Ligi'ne PSV Eindhoven deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Shakhtar Donetsk, ikinci haftada AEK'yı 3-1 mağlup etmişti.

Üçüncü haftada Inter'e deplasmanda 1-0 kaybeden Arda Turan'ın öğrencileri, Sporting CP karşısında da sahadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puanda kaldı.

Portekiz temsilcisi Sporting CP ise üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 9'a yükseltti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PUAN DURUMU

Maçın ardından Sporting CP, 9 puanla lig aşamasında 5. sırada yer aldı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 18. sırada kaldı.

Ukrayna temsilcisi, kalan 4 haftada ilk 24 takım arasına girerek play-off turuna yükselmeyi hedefleyecek.

ARDA TURAN'IN RAKİBİ FENERBAHÇE!

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Böylece Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı önemli bir Avrupa sınavına çıkacak.

Ukrayna temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında ise 9 Aralık Çarşamba günü Slovan Bratislava'ya konuk olacak.

Sporting CP de Devler Ligi'ndeki bir sonraki maçında 25 Kasım'da Manchester United'ı ağırlayacak.

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