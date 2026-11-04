Batrakov; Messi ve Ronaldo'dan daha 'hızlı' başladı!

Galatasaray'ın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürürken dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk 4 golünü yalnızca 4 maçta kaydederek dünya futbolunun iki efsanesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.
MESSI VE RONALDO'YA FARK ATTI!
Batrakov'un 4 maçta ulaştığı gol sayısına Lionel Messi 13, Cristiano Ronaldo ise 30 maçta ulaşabildi.
Genç futbolcu, böylece Şampiyonlar Ligi kariyerine gol bakımından iki efsane isimden çok daha hızlı bir başlangıç yapmış oldu.
İLK 4 GOLE ULAŞMA SÜRELERİ
- Aleksey Batrakov: 4 maç
- Lionel Messi: 13 maç
- Cristiano Ronaldo: 30 maç
GALATASARAY'IN YENİ GOL SİLAHI
Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1 gol ortalaması yakalayan Batrakov, henüz 21 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.
Rus yıldızın bu etkileyici başlangıcı, Galatasaray taraftarlarını da heyecanlandırdı.
MESSI VE RONALDO'YA FARK ATTI!
Batrakov'un 4 maçta ulaştığı gol sayısına Lionel Messi 13, Cristiano Ronaldo ise 30 maçta ulaşabildi.
Genç futbolcu, böylece Şampiyonlar Ligi kariyerine gol bakımından iki efsane isimden çok daha hızlı bir başlangıç yapmış oldu.
İLK 4 GOLE ULAŞMA SÜRELERİ
- Aleksey Batrakov: 4 maç
- Lionel Messi: 13 maç
- Cristiano Ronaldo: 30 maç
GALATASARAY'IN YENİ GOL SİLAHI
Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1 gol ortalaması yakalayan Batrakov, henüz 21 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.
Rus yıldızın bu etkileyici başlangıcı, Galatasaray taraftarlarını da heyecanlandırdı.
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