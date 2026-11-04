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Batrakov; Messi ve Ronaldo'dan daha "hızlı" başladı!

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Rus futbolcu, Devler Ligi'ndeki ilk 4 golüne Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan çok daha kısa sürede ulaşarak iki dünya yıldızını geride bıraktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 00:10
Haber: Sporx.com
Batrakov; Messi ve Ronaldo'dan daha 'hızlı' başladı!
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Galatasaray'ın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürürken dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk 4 golünü yalnızca 4 maçta kaydederek dünya futbolunun iki efsanesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

MESSI VE RONALDO'YA FARK ATTI!

Batrakov'un 4 maçta ulaştığı gol sayısına Lionel Messi 13, Cristiano Ronaldo ise 30 maçta ulaşabildi.

Genç futbolcu, böylece Şampiyonlar Ligi kariyerine gol bakımından iki efsane isimden çok daha hızlı bir başlangıç yapmış oldu.

İLK 4 GOLE ULAŞMA SÜRELERİ

- Aleksey Batrakov: 4 maç
- Lionel Messi: 13 maç
- Cristiano Ronaldo: 30 maç

GALATASARAY'IN YENİ GOL SİLAHI

Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1 gol ortalaması yakalayan Batrakov, henüz 21 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Rus yıldızın bu etkileyici başlangıcı, Galatasaray taraftarlarını da heyecanlandırdı.





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