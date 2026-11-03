Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada Victor Osimhen'in saha zeminine yönelik şikayeti dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı, mücadele sırasında zeminden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete iletti.
OSIMHEN'DEN KULÜBEYE ŞİKAYET
Karşılaşma devam ederken zeminle ilgili sorun yaşadığını belirten Osimhen, durumu Galatasaray yedek kulübesine bildirdi.
Yıldız golcünün maç sırasında yaptığı bu şikayet, RAMS Park'ın zemin koşullarını gündeme taşıdı.
OSIMHEN'DEN KULÜBEYE ŞİKAYET
Karşılaşma devam ederken zeminle ilgili sorun yaşadığını belirten Osimhen, durumu Galatasaray yedek kulübesine bildirdi.
Yıldız golcünün maç sırasında yaptığı bu şikayet, RAMS Park'ın zemin koşullarını gündeme taşıdı.
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