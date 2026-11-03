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Victor Osimhen'den maç sırasında zemin şikayeti!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Stuttgart karşılaşması sırasında RAMS Park'ın zemininden şikayetçi oldu. Nijeryalı futbolcu, yaşadığı sorunu sarı-kırmızılı takımın kulübesine iletti.

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calendar 03 Kasım 2026 22:23
Haber: Sporx.com
Victor Osimhen'den maç sırasında zemin şikayeti!
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada Victor Osimhen'in saha zeminine yönelik şikayeti dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı, mücadele sırasında zeminden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete iletti.

OSIMHEN'DEN KULÜBEYE ŞİKAYET

Karşılaşma devam ederken zeminle ilgili sorun yaşadığını belirten Osimhen, durumu Galatasaray yedek kulübesine bildirdi.

Yıldız golcünün maç sırasında yaptığı bu şikayet, RAMS Park'ın zemin koşullarını gündeme taşıdı.





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