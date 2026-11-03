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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Taraflar arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kasımpaşa Kulübü resmi açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 22:11 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 22:36
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu sözleşme imzaladı!
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası başlayan teknik direktör arayışında karar Emre Belözoğlu oldu.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa'dan görüşme izni alan sarı-lacivertli yönetim, bu akşam Belözoğlu ile son kez masaya oturdu. Sarı-lacivertli ekip, 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

KASIMPAŞA'DAN VEDA AÇIKLAMASI

Kasımpaşa Kulübü, Emre Belözoğlu'na veda etti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz."



CONCEIÇAO'DA ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Teknik direktör arayışında yerli ve yabancı isimleri değerlendiren Fenerbahçe yönetimi, ilk tercihini yabancı bir çalıştırıcıdan yana kullandı ve Sergio Conceiçao'yu İstanbul'a davet etti.

Ancak Portekizli teknik adamın 1,5 yıllık sözleşme talebini 2,5 yıla çıkarması ve maaş beklentisini yaklaşık yüzde 60 artırması, görüşmelerde pürüz yarattı.

Sezon sonunda seçime gidecek sarı-lacivertli yönetim, kısa vadeli bir çözüm arayışı nedeniyle Conceição ile görüşmeleri sonlandırdı.

EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?

Emre Belözoğlu, ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Fenerbahçe ile ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." ifadelerini kullandı.

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