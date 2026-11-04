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Roma'yı yakan Cunha! M. United inanılmaz döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United, sahasında Roma karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı. İngiliz devinin geri dönüşüne iki golle damga vuran Matheus Cunha, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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calendar 04 Kasım 2026 01:02 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 01:59
Haber: Sporx.com
Roma'yı yakan Cunha! M. United inanılmaz döndü!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United ile Roma, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 3-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BRUNO FERNANDES GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLATTI

Roma, 11. dakikada Matias Soule'nin golüyle öne geçti. İtalyan ekibi, 17. dakikada Donyell Malen'in penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Manchester United, ikinci yarıda geri dönüş için büyük bir mücadele ortaya koydu.
İngiliz ekibinde Bruno Fernandes, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Ancak Portekizli yıldız, 58. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geldi ve bu kez topu ağlara göndererek farkı bire indirdi.

MATHEUS CUNHA SAHNEYE ÇIKTI!

Manchester United'ın geri dönüşünde başrolü Matheus Cunha üstlendi.

Brezilyalı yıldız, 83. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirerek takımına beraberliği kazandırdı.

Bu golden yalnızca üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Cunha, 86. dakikada Shea Lacey'nin asistini gole çevirerek Manchester United'ı 3-2 öne geçirdi.

ÖNCE KAHRAMAN OLDU, SONRA ATILDI!

Manchester United'ı 2-0'dan 3-2'lik üstünlüğe taşıyan Matheus Cunha, karşılaşmanın son dakikasında bu kez kırmızı kartla gündeme geldi.

Brezilyalı futbolcu, 90. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İki golle takımına galibiyeti getiren Cunha, böylece unutulmaz bir performansa imza attığı geceyi kırmızı kartla tamamladı.

MANCHESTER UNITED 6 PUANA YÜKSELDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısına 3 puanla çıkan Manchester United, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

İlk üç maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan Roma ise 4 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLAR

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Sporting CP'ye konuk olacak.

Roma ise aynı tarihte Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

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