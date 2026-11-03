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Amedspor'dan Galatasaray maçı ve Icardi açıklaması

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray ile oynayacakları maç için konuştu. Eren, Mauro Icardi için çıkan transfer haberlerine de cevap verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 16:38 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 16:50
Haber: Sporx.com dış haberler
Amedspor'dan Galatasaray maçı ve Icardi açıklaması
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Eren, bu hafta Galatasaray ile oynayacakları ve kazanmaları halinde lider olacakları maçla ilgili gelen sorunun ardından, "Bu yıl bayağı lider de kaldık milli aradan dolayı. Galatasaray'ın gücünün farkındayız, son 4 yılın şampiyon takımı ile oynayacağız. Biz de kendimize güveniyoruz. Şuna eminim, çok zevkli bir maç olacaktır. Ligin en çok gol atan iki takımı, iki takım da açık oynuyor. Hocamız genelde bu sistemle oynatıyor. Her maçta gol attık. Güzel futbol oynayan bir kulübüz ama Galatasaray'ın gücünün de farkındayız. İzleyenlerin güzel bir maç izleyeceğinden eminim. Her sonuca açık bir maç gibi duruyor." dedi.

Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'den oyuncularla ilgilendiklerini söyleyen Eren, "Kadro yapılanmasında hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den istediğimiz oyuncular oldu ama neticelenmedi." diye konuştu.

MAURO ICARDI YANITI

Galatasaray'ın eski golcüsü Mauro Icardi için çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Nahit Eren, "Bizim bir temasımız olmadı. Biz bu kadroyu oluştururken, kendi ekonomik durumumuzun dışına çıkmamaya çok dikkat ettik. Temasımız olmadı. Çok konuşuldu ama temasımız olmadı. Nereden çıktı bilmiyorum ama bir temasımız olmadı." sözlerini kullandı.

"OYNAMADAN 3 PUANI DA KABUL ETMEM"

"Şu anda kendi kadromuzu, Galatasaray'dan çok eksik görmüyoruz mücadele anlamında. Biz tek kulvardayız, onlar iki kulvarda tabii ki. Bu akşam Avrupa'da maçları var, onlara da başarılar dileyelim. Biz kendi kadromuzdan memnunuz. Çok eksik görmüyoruz." sözlerini kullanan Nahit Eren, Galatasaray maçına çıkmadan 1 puanı kabul edip etmeyeceği yönünde gelen sorunun ardından, "Razı olmam. Ben kaybetse de kazansa da bu iki güzel futbol oynayan takımın karşılaşmasını isterim. Ben bu maça her türlü çıkarım, 3 puan verseler de çıkarım. Dursun Özbek ile geçen yıldan bu yana temas halindeydim. O zaman 1. Lig'deydik. Osimhen'i getirip bir özel maç yaparız demişti. Gelecek yıl Süper Lig'de olacağız, o zaman karşılaşırız demiştim. Bence güzel bir maç olacak, puandan ziyade bu zevki maçın izlenmesini istiyorum." yanıtını verdi.

SKOR TAHMİNİ

Nahit Eren, "Galatasaray maçı için skor tahmininiz var mı?" sorusunun ardından, "Bol gollü bir karşılaşma olacak. Amedspor'un kazanmasını istiyorum tabii ki ama 3 neticeye de açık bir maç. Gollü bir karşılaşma olacağı belli. Gollerin de yakın olacağını düşünüyorum. Seyir zevki güzel bir karşılaşma, umarım Amedspor oradan 3 puanla ayrılır." yanıtını verdi.



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