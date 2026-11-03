Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sahaya iniyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Metin Öztürk'ten sonra Abdullah Kavukcu da görevinden istifa etti. Galatasaray'da iki ismin istifası da kabul edildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu gelişmelerin ardından yönetime yeni atamalar yapabilir. Özbek'in ayrıca istifaların ardından daha fazla Kemerburgaz'a giderek takımın yanında olması bekleniyor.
Dursun Özbek, Stuttgart maçı öncesi son antrenmanda da Kemerburgaz'a gitmiş ve Okan Buruk ile görüşerek başarı mesajını iletmişti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu gelişmelerin ardından yönetime yeni atamalar yapabilir. Özbek'in ayrıca istifaların ardından daha fazla Kemerburgaz'a giderek takımın yanında olması bekleniyor.
Dursun Özbek, Stuttgart maçı öncesi son antrenmanda da Kemerburgaz'a gitmiş ve Okan Buruk ile görüşerek başarı mesajını iletmişti.