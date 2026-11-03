Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası!

Trabzonspor'da ligde oynanan son iki maçta öne çıkan isim Ernest Muçi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rizespor deplasmanında 2-0'dan yapılan müthiş geri dönüşün kahramanı olan Muçi, Gaziantep FK mücadelesinde de 1 gol, 1 asistle oynadı. Arnavut yıldız, ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla ağları havalandırdı.
SALAH YOKSA MUÇI VAR
10 gol, 5 asistlik performansıyla fark yaratan dünya yıldızı Salah, son 2 maçta skora etki edemezken, onun durduğu anda Muçi devreye girdi ve Trabzonspor'un kazanma serisi devam etti.
Muçi bu sezon toplamda 3 gol, 7 asistlik skor katkısı verirken, yükselen formuyla teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.
SALAH YOKSA MUÇI VAR
10 gol, 5 asistlik performansıyla fark yaratan dünya yıldızı Salah, son 2 maçta skora etki edemezken, onun durduğu anda Muçi devreye girdi ve Trabzonspor'un kazanma serisi devam etti.
Muçi bu sezon toplamda 3 gol, 7 asistlik skor katkısı verirken, yükselen formuyla teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.