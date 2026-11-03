Bugün
20:45
Galatasaray
VfB Stuttgart
Bugün
20:45
Shakhtar
Sporting CP
Bugün
23:00
Barcelona
Aston Villa
Bugün
23:00
Atletico Madrid
Bayern Munih
Bugün
23:00
M. United
Roma
Bugün
23:00
Feyenoord
Inter
Bugün
23:00
Bodo/Glimt
Lille
Bugün
23:00
Villarreal
PSG
Bugün
23:00
LASK
Slovan Bratislava

Trabzonspor, Reis ile rakamlarda zirvede!

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde istatistiklerin zirvesine çıktı. Karadeniz ekibi, Alman teknik adam döneminde en fazla galibiyet alan ve kalesini gole kapatan takım konumunda yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 10:06
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Reis ile rakamlarda zirvede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde oynadığı ilk 5 maçın tamamını kazandı (15 puan). Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Reis böylece Karadeniz ekibinin tarihinde ilk 5 lig maçını da kazanan ilk teknik direktör oldu. Bordo-mavililer, Reis döneminde en fazla galibiyet alan ve kalesini gole kapatan takım konumunda yer alıyor. 4 maçta gol yemediler.

Trabzonspor ayrıca 26 yıl sonra (2000-2001 sezonundan bu yana) iç sahada oynadığı ilk 5 lig maçını kazandı. Andre Onana, yüzde 87.5 kurtarış oranıyla ligin en yüksek yüzdesine sahip kalecisi oldu (52 isabetli şuttan 45'ini kurtardı). Gaziantep maçında Salah 5 kilit pas üretti, Saviolo 5 başarılı çalım yaptı.  





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.