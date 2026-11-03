Trabzonspor, Reis ile rakamlarda zirvede!

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde oynadığı ilk 5 maçın tamamını kazandı (15 puan). Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Reis böylece Karadeniz ekibinin tarihinde ilk 5 lig maçını da kazanan ilk teknik direktör oldu. Bordo-mavililer, Reis döneminde en fazla galibiyet alan ve kalesini gole kapatan takım konumunda yer alıyor. 4 maçta gol yemediler.
Trabzonspor ayrıca 26 yıl sonra (2000-2001 sezonundan bu yana) iç sahada oynadığı ilk 5 lig maçını kazandı. Andre Onana, yüzde 87.5 kurtarış oranıyla ligin en yüksek yüzdesine sahip kalecisi oldu (52 isabetli şuttan 45'ini kurtardı). Gaziantep maçında Salah 5 kilit pas üretti, Saviolo 5 başarılı çalım yaptı.
Trabzonspor ayrıca 26 yıl sonra (2000-2001 sezonundan bu yana) iç sahada oynadığı ilk 5 lig maçını kazandı. Andre Onana, yüzde 87.5 kurtarış oranıyla ligin en yüksek yüzdesine sahip kalecisi oldu (52 isabetli şuttan 45'ini kurtardı). Gaziantep maçında Salah 5 kilit pas üretti, Saviolo 5 başarılı çalım yaptı.