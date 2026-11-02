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Bernd Storck'tan Beşiktaş maçı için iddialı sözler

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Beşiktaş deplasmanında kaybedecek bir şeylerinin olmadığını ve rakiplerinin işini zorlaştırmak için en üst seviyede mücadele edeceklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bernd Storck'tan Beşiktaş maçı için iddialı sözler
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Bernd Storck, muhteşem bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına kırmızı-siyahlı takımı tebrik ederek başlayan Storck, "Gerçekten muhteşem bir galibiyet aldık, defansta, orta sahada, forvette çok güzel bir maç oynadık. Kupa maçında aldığımız galibiyet bize bir güven kazandırdı. Skor çok iyi ama futbol olarak da çok iyi şeyler yaptık. Bu galibiyeti kaptanımız Dimitrios Goutas'a da hediye etmek istiyorum, 6 ay yanımızda olamayacak, ona 'geçmiş olsun' dileğimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadrodaki değişikliklere de değinen Alman teknik adam, "Genç arkadaşlarımı tebrik ediyorum, oynamayı hak ettiler. Perşembe günü oynadıkları kupa maçında da genç arkadaşlar çok iyi iş çıkardı. Bu maçtan önce kendileriyle konuştum. Tüm takım çok konsantreydi. Çok sıkı ve iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Koşu yollarına nasıl hareketlenir, alanlar nasıl açılır hep antrenmanlarda çalıştığımız şeyler. İyinin üstünde yeteneklerimiz var. Onların sadece iyi antrene edilmesi gerekiyor." dedi.

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"FANTASTİK TAKIM"

Tecrübeli teknik direktör, maç içerisindeki tüm faktörlerin skoru etkilediğini dile getirdi.

Maçta kırılma anı olarak ilk golü gösterebileceğini ifade eden Bernd Storck, "Devre arasında oyuncularıma 'Sadece defansla maçı bitiremeyiz, ikinci golü atmalıyız' diye konuştum. İkinci golü attıktan sonra işler bizim için kolaylaştı. Oyuncularımla iyi bir iletişim kurmam gerekiyor. Ne istediğimi, neyi istemediğimi onlara çok net ifade ettim. Benim görevim bu güzel ve fantastik takımı Süper Lig'de tutabilmek." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN AÇIKLAMA

Storck, bir soru üzerine gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş maçına yönelik "Önümüzdeki hafta Beşiktaş karşılaşması farklı olacak. Kaybedecek bir şeyimiz yok. İşlerini zorlaştırmak için en üst seviyede performans ortaya koymaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

 

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