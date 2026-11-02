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Joao Pereira: "Türkiye'deki en kötü günümüzü yaşadık"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 5-0'lık yenilginin ardından Türkiye'ye geldiğinden beri en kötü günlerini yaşadıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 23:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira: 'Türkiye'deki en kötü günümüzü yaşadık'
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 5-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Türkiye'ye geldiğinden beri en kötü günü yaşadıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Gerçekten çok zor bir gün. Türkiye'ye geldiğimden beri en kötü günümüzü yaşadık. Oyuncularımı hep uyarıyorum ama uyarılarımın tam tersine ilk dakika 1-0 geriye düştük. Golden sonra dengeyi bulduğumuzu düşünüyorum. 1-1 olabilecek fırsatlar bulduk ama başaramadık. Devre arasında konuşmuştuk, hızlı geçişler yapacaklar diye ama tam da bu başımıza geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada skor 2-0 olduktan sonra defans sayısını düşürdüğü oyuncu değişikliklerinin "bir hata" olduğunu ifade eden Pereira, "Yediğimiz ilk gol ve kalecinin uzun oynadığı gole baktığımız zaman bence 5-0'Iık yenilgiyi hak ediyoruz. Değerlendireceğiz, takımım her zaman rekabetçi ve mücadeleci bir takımdı ama bugün sahada bunu gösteremedik. Oyuncularım yeteri kadar odaklı değillerdi. İkinci golden sonra pes ettiklerini düşünüyorum. Çok fazla üst üste hatalar yaptık, kabus gibi bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi bırakmayacaklarını vurgulayan Pereira, "Kazanmış olsaydık puan cetvelinde her şey iyi gözükecekti, şu anda her şey bitmiş değil, hedefimize doğru ilerleyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.



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