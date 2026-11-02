Fenerbahçe'de Mason Greenwood antrenmana çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde hastalığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Mason Greenwood, pazartesi günkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
DIRK KUYT'IN SÖZLERİ
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, ligdeki Göztepe maçının ardından, Kuyt, "Mason dün (Cuma) akşam grip oldu. Bu maça yetiştirmeye çalıştık ama onu riske etmemenin daha doğru olacağını düşündük. Liverpool benim için büyük anlam ifade ediyor ama Fenerbahçe de aynı şekilde anlam ifade ediyor. Bu odadan çıkınca bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağım. Bu takım uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanamıyor, bu bizim için harika olur ama öncesinde buna inanmanız gerekiyor ve ben inanıyorum." açıklamasında bulundu.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta süre bulan 25 yaşındaki Mason Greenwood, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin pazartesi günkü antrenmanında Greenwood
DIRK KUYT'IN SÖZLERİ
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, ligdeki Göztepe maçının ardından, Kuyt, "Mason dün (Cuma) akşam grip oldu. Bu maça yetiştirmeye çalıştık ama onu riske etmemenin daha doğru olacağını düşündük. Liverpool benim için büyük anlam ifade ediyor ama Fenerbahçe de aynı şekilde anlam ifade ediyor. Bu odadan çıkınca bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağım. Bu takım uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanamıyor, bu bizim için harika olur ama öncesinde buna inanmanız gerekiyor ve ben inanıyorum." açıklamasında bulundu.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta süre bulan 25 yaşındaki Mason Greenwood, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin pazartesi günkü antrenmanında Greenwood