Ismail Jakobs: 'Bizi zorlayacaklar'

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Senegalli futbolcu, "Bence zor bir maç olacak. Adam adam tam saha baskı yapan bir rakip. Hem fiziksel hem mental olarak bizi zorlayabilecek bir maç olacak." dedi.
Jakobs, mevkisiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Ben seçemiyorum nerede oynayacağımı ama rahatım her yerde. Sol bekte rahatım ama sol stoperde de zaman aldım, burada da iyi işler çıkardım. Hocama nerede lazımsam göreve hazırım." yanıtını verdi.
BASIN TOPLANTISI
Ismail Jakobs, basın toplantısında, "Hocamız her şeyi söyledi. Tüm takım çok ateşli. Taraftarımız ateşli. Yarın mutlaka kazanmalıyız. Tek gerçek bu." dedi.
EREN ELMALI İLE REKABETİ
27 yaşındaki futbolcu, sol bekte Eren Elmalı ile rekabeti hakkında gelen sorunun ardından, "Eren Elmalı ile iyi bir ilişkimiz var. İkimiz de iyi performans gösteriyoruz. Hoca kimi oynatırsa oynatsın problem yok. Biz birbirimize başarı diliyoruz, iyi olmasını istiyoruz. Hocamızın bizim mevkimizde bir sorunu yok, iki iyi oyuncu, iki iyi karakteriz. Her şeyi takım için yapmak istiyoruz. Bu Galatasaray için çok iyi bir durum." yanıtını verdi.
"BAŞARILARI ANLATIYOR"
Jakobs, "Jakobs'a soruyorum; Alman basınına verdiği röportajda 'Okan Buruk bu kulüpten gittiği zaman gerçek bir efsane olduğunu çok daha iyi anlayacaklar.' demişti. Biraz açabilir mi?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Hocamızın başarıları her şeyi anlatıyor. O koltukta oturmayı birçok insan ister. Daha önce dediğim zaman, burada olmadığı zaman anlaşılır ama bu umarım yakın zamanda olmaz. Hocamız Galatasaray tarihine geçmiştir. Şu an bunu canlı yaşıyoruz." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise gelen bu sorunun ardından araya girdi ve, "(Gülerek) Gitmeden anlarlarsa daha iyi olur." diye konuştu.
Jakobs, mevkisiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Ben seçemiyorum nerede oynayacağımı ama rahatım her yerde. Sol bekte rahatım ama sol stoperde de zaman aldım, burada da iyi işler çıkardım. Hocama nerede lazımsam göreve hazırım." yanıtını verdi.
BASIN TOPLANTISI
Ismail Jakobs, basın toplantısında, "Hocamız her şeyi söyledi. Tüm takım çok ateşli. Taraftarımız ateşli. Yarın mutlaka kazanmalıyız. Tek gerçek bu." dedi.
EREN ELMALI İLE REKABETİ
27 yaşındaki futbolcu, sol bekte Eren Elmalı ile rekabeti hakkında gelen sorunun ardından, "Eren Elmalı ile iyi bir ilişkimiz var. İkimiz de iyi performans gösteriyoruz. Hoca kimi oynatırsa oynatsın problem yok. Biz birbirimize başarı diliyoruz, iyi olmasını istiyoruz. Hocamızın bizim mevkimizde bir sorunu yok, iki iyi oyuncu, iki iyi karakteriz. Her şeyi takım için yapmak istiyoruz. Bu Galatasaray için çok iyi bir durum." yanıtını verdi.
"BAŞARILARI ANLATIYOR"
Jakobs, "Jakobs'a soruyorum; Alman basınına verdiği röportajda 'Okan Buruk bu kulüpten gittiği zaman gerçek bir efsane olduğunu çok daha iyi anlayacaklar.' demişti. Biraz açabilir mi?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Hocamızın başarıları her şeyi anlatıyor. O koltukta oturmayı birçok insan ister. Daha önce dediğim zaman, burada olmadığı zaman anlaşılır ama bu umarım yakın zamanda olmaz. Hocamız Galatasaray tarihine geçmiştir. Şu an bunu canlı yaşıyoruz." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise gelen bu sorunun ardından araya girdi ve, "(Gülerek) Gitmeden anlarlarsa daha iyi olur." diye konuştu.