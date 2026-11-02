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Domantas Sabonis'in Sacramento'dan ayrılması bekleniyor

Sacramento Kings'in Domantas Sabonis'i şubat ayındaki takas döneminde veya 2027 yazında göndermesinin beklendiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 13:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Domantas Sabonis'in Sacramento'dan ayrılması bekleniyor
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Heavy.com'dan Sean Deveney'nin haberine göre Domantas Sabonis'in Sacramento Kings'teki geleceği belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deveney, Sacramento'nun 30 yaşındaki pivotu uzun vadede kadroda tutmak istemediğini ve olası bir takasta birinci tur draft hakkı alabilmesinin kulüp açısından önemli bir kazanım olacağını belirtti.

Kings'in, Sabonis'i şubat ayındaki takas döneminin sonuna kadar veya 2027 yazında göndermesi bekleniyor.

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Ancak uygun bir teklif bulunamaması halinde Litvanyalı yıldızın sezonu Sacramento'da tamamlayabileceği ifade edildi.

Kings'in maaş bütçesinde Sabonis'in bu sezonki 45,47 milyon dolarlık ücretinin yanı sıra Zach LaVine'ın sezon sonunda bitecek 48,97 milyon dolarlık sözleşmesi de bulunuyor.

Deveney, iki oyuncuyu da olası takas parçaları arasında gösterdi.

Sabonis, bu sezon çıktığı altı maçta 37 dakika ortalamasıyla 16 sayı, 15,8 ribaund ve 7,3 asist üretti.

Yüzde 70,4 saha içi isabetiyle oynayan yıldız pivotun katkısına rağmen Sacramento, sezona altı mağlubiyetle başladı.

Haberde Kings'in çaylak Darius Acuff Jr.'a verdiği büyük role de dikkat çekildi.

Acuff, maç başına 36,5 dakikada 26,3 sayı ve 6,3 asist ortalamaları yakalarken yüzde 39,6 saha içi ve yüzde 32,2 üçlük isabetiyle oynuyor.

Genç guardın topu yoğun şekilde kullandığı hücum yapısının, Sacramento'nun tecrübeli oyuncuları için takas piyasasını daha karmaşık hale getirdiği öne sürüldü.

Sabonis, dört yıllık, 186 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü sezonunda bulunuyor.

Bu sezon 45,47 milyon dolar kazanacak yıldız oyuncunun maaşı, sözleşme uzatmaya hak kazanacağı 2027-28 sezonunda 48,61 milyon dolara yükselecek.

LaVine'ın sözleşmesi sezon sonunda biterken Sabonis'in bir sezon daha kontratı bulunuyor.

Bu oyunculardan birinin takas edilmesi, De'Andre Hunter, Keegan Murray ve Malik Monk gibi isimlere de önemli maaşlar ödeyen Sacramento'ya kadrosunu yeniden şekillendirme imkânı sağlayabilir.

Kings'in 2027-28 sezonunda da maaş sınırının üzerinde kalması öngörülüyor. Ancak mali tablo, serbest oyuncular için bütçede tutulan hak bedellerine ve gelecekteki sözleşme kararlarına göre değişebilir.

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