Paul George, Boston Celtics'in Orlando Magic karşısında üst üste beşinci galibiyetini almasının ardından kariyerinin bu döneminde tek önceliğinin kazanmak olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA'deki 17. sezonunu geçiren tecrübeli oyuncu, Bobby Krivitsky'nin aktardığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sayı atmak umurumda değil. Diğer şeyler de umurumda değil. Her şey kazanmakla ilgili.
George, 33 dakikada 17 sayı, 6 ribaund ve 8 asist kaydettiği karşılaşmada 2 top çalma ve 2 blok da üretti.
14'te 6 saha içi ve 10'da 3 üçlük isabeti bulan yıldız oyuncu, Boston'ın üst üste beşinci galibiyetine katkı verdi.
Celtics, bu sonuçla derecesini beş galibiyet ve bir mağlubiyete taşıdı.
George, özellikle son çeyrekte Jayson Tatum'ın kenarda olduğu dakikalarda üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti:
"O dakikaları çok önemsiyorum."
Tatum'ın skor üretmekten oyun kurmaya, savunmadan ribaunda kadar birçok alanda yük taşıdığını belirten George, takım arkadaşının işini kolaylaştırmak istediğini söyledi:
"Ondan ihtiyaç duyduğumuz her şeyi yapıyor.
Eğer onun işini kolaylaştırabilirsem ve oyuna döndüğünde kendisini fazla zorlaması gerekmezse bunu yapmak isterim. Sonuçta o dakikalarda takımın üstünlük kurmasını sağlamaya çalışıyorum."
Tatum, 17 serbest atışının 15'ini sayıya çevirdiği mücadeleyi 32 sayı, 7 asist ve 4 ribaundla tamamladı.
George'un bitime 1 dakika 32 saniye kala attığı üçlük, farkı 11'e çıkararak Boston'ın galibiyeti güvenceye almasına yardımcı oldu.
Celtics'te Luka Garza 12, Baylor Scheierman ise 10 sayı ekledi.
Orlando, yakaladığı 12-0'lık seriyle son çeyrek öncesinde farkı üçe indirdi. Ancak Boston, son bölümde rakibini 23 sayıda tutarak üstünlüğünü korudu.
Magic'te Anthony Black ve Tristan da Silva, 23'er sayı üretti.
Derecesi 2-4'e gerileyen Orlando, sahasındaki üçüncü maçında da galibiyet alamadı.
"Sayı atmak umurumda değil. Diğer şeyler de umurumda değil. Her şey kazanmakla ilgili.
Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Aradığım tek şey bu."
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George, 33 dakikada 17 sayı, 6 ribaund ve 8 asist kaydettiği karşılaşmada 2 top çalma ve 2 blok da üretti.
14'te 6 saha içi ve 10'da 3 üçlük isabeti bulan yıldız oyuncu, Boston'ın üst üste beşinci galibiyetine katkı verdi.
Celtics, bu sonuçla derecesini beş galibiyet ve bir mağlubiyete taşıdı.
George, özellikle son çeyrekte Jayson Tatum'ın kenarda olduğu dakikalarda üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti:
"O dakikaları çok önemsiyorum."
Tatum'ın skor üretmekten oyun kurmaya, savunmadan ribaunda kadar birçok alanda yük taşıdığını belirten George, takım arkadaşının işini kolaylaştırmak istediğini söyledi:
"Ondan ihtiyaç duyduğumuz her şeyi yapıyor.
Eğer onun işini kolaylaştırabilirsem ve oyuna döndüğünde kendisini fazla zorlaması gerekmezse bunu yapmak isterim. Sonuçta o dakikalarda takımın üstünlük kurmasını sağlamaya çalışıyorum."
Tatum, 17 serbest atışının 15'ini sayıya çevirdiği mücadeleyi 32 sayı, 7 asist ve 4 ribaundla tamamladı.
George'un bitime 1 dakika 32 saniye kala attığı üçlük, farkı 11'e çıkararak Boston'ın galibiyeti güvenceye almasına yardımcı oldu.
Celtics'te Luka Garza 12, Baylor Scheierman ise 10 sayı ekledi.
Orlando, yakaladığı 12-0'lık seriyle son çeyrek öncesinde farkı üçe indirdi. Ancak Boston, son bölümde rakibini 23 sayıda tutarak üstünlüğünü korudu.
Magic'te Anthony Black ve Tristan da Silva, 23'er sayı üretti.
Derecesi 2-4'e gerileyen Orlando, sahasındaki üçüncü maçında da galibiyet alamadı.