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Galatasaray'da gözler bu toplantıda!

Galatasaray Yönetimi, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarının ardından bugün (Pazartesi) acil koduyla toplanacak. Galatasaray Yönetimi'nin toplantısı saat 19.00'da başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 13:28 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 13:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da gözler bu toplantıda!
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Galatasaray Yönetimi'nden Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu, pazar günü görevlerinden istifa etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray Yönetimi, bu istifaların ardından harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim, bugün (Pazartesi) başkan Dursun Özbek önderliğinde acil koduyla toplanacak. Galatasaray Yönetimi'nin toplantısı saat 19.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı camiada, toplantıdan çıkacak sonuç ve alınacak kararlar büyük bir merakla bekleniyor.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMİ YOK

Galatasaray'da yaşanan istifaların ardından erken seçim iddiası da gündeme geldi. A Spor'da yer alan haberde, Galatasaray'da şu anda erken seçim gündeminin olmadığı belirtildi.


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GALATASARAY'DA İSTİFALAR

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Öztürk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, "27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdullah Kavukcu, 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısının ardından Metin Öztürk ile arasında yaşanan sözlü tartışmanın özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırıldığını aktardı.

Abdullah Kavukcu, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem. Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray'ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir. Galatasaray'a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına yönetim kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Galatasaray'a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim."

"KÜFÜR ETTİM AMA SALDIRIDA BULUNMADIM"

Öte yandan Haluk Yürekli'nin aktardığına göre, Abdullah Kavukcu, yaşanan olayla ilgili, "Galatasaray'daki bütün görevlerimden istifa ettim. Sportif A.Ş'den de istifa ettim. O anda gözüme perde indi. Küfür ettim ama ne dediğimi hatırlamıyorum. Fiziki saldırıda bulunmadım. Ne masaya çıktım ne de ceketimi çıkarttım." açıklamasını yaptı.

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