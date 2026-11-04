Dün
BİTTİ
Galatasaray
2
VfB Stuttgart
0
Dün
BİTTİ
Shakhtar
0
Sporting CP
1
CANLI
90'
Barcelona
3
Aston Villa
0
CANLI
90'
Atletico Madrid
0
Bayern Munih
2
CANLI
90'
M. United
3
Roma
2
CANLI
90'
Feyenoord
0
Inter
3
Dün
BİTTİ
Bodo/Glimt
0
Lille
0
CANLI
90'
Villarreal
0
PSG
6
CANLI
90'
LASK
4
Slovan Bratislava
0

Hendriks: "Üst tura çıkma umudumuz var"

Stuttgart'ın futbolcusu Ramon Hendriks, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma umutlarının sürdüğünü belirterek çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 00:31
Fotoğraf: AA
Hendriks: 'Üst tura çıkma umudumuz var'
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Stuttgart'ta futbolcu Ramon Hendriks, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin çekişmeli geçtiğini belirten Hollandalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma hedeflerinden vazgeçmediklerini ifade etti.

Hendriks, "Bu akşam gerçekten çok çekişmeli bir maç oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma umudumuz var. Üst düzey oyunculara sahip iyi bir takımız. Çok çalışmalıyız, çünkü ancak o zaman hedeflerimize ulaşacağız." dedi.



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