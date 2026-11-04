Hendriks: 'Üst tura çıkma umudumuz var'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Stuttgart'ta futbolcu Ramon Hendriks, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin çekişmeli geçtiğini belirten Hollandalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma hedeflerinden vazgeçmediklerini ifade etti.
Hendriks, "Bu akşam gerçekten çok çekişmeli bir maç oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma umudumuz var. Üst düzey oyunculara sahip iyi bir takımız. Çok çalışmalıyız, çünkü ancak o zaman hedeflerimize ulaşacağız." dedi.
Hendriks, "Bu akşam gerçekten çok çekişmeli bir maç oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma umudumuz var. Üst düzey oyunculara sahip iyi bir takımız. Çok çalışmalıyız, çünkü ancak o zaman hedeflerimize ulaşacağız." dedi.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü