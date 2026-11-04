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Bahçeşehir Koleji'nden Almanya'da farklı galibiyet!

BKT EuroCup D Grubu'nun 6. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Ratiopharm Ulm'u 96-82 mağlup ederek organizasyondaki beşinci galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 01:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji'nden Almanya'da farklı galibiyet!
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BKT EuroCup D Grubu 6. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'u 96-82 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla beşinci galibiyetini aldı.

Alman temsilcisi ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

Salon: Ratiopharm Arena

Hakemler: Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Sergio Manuel (İspanya), Jaroslav Pazourek (Çekya)

Ratiopharm Ulm: Watson 12, Faye, Rataj 18, Heckel 5, Traore 14, Atamna 7, Schmidt 3, Sims 17, Fischer 4, Shittu 2, Liedtke

Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Kenan Sipahi, Ponitka 18, Cavanaugh 16, Williams 11, Reed 15, Avramovic 15, Dileo 3, Mitrovic 6

1. Periyot: 19-19

Devre: 36-54

3. Periyot: 60-68



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