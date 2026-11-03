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Galatasaray'da kırmızı kart beklentisi!

Galatasaray, Stuttgart karşısında henüz 1. dakikada Mario Lemina'ya yapılan faulün ardından kırmızı kart bekledi. Maçın hakemi, Atakan Karazor'a sarı kart gösterdi.

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calendar 03 Kasım 2026 20:52
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da kırmızı kart beklentisi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği maçta, henüz 1. dakikada sarı-kırmızılıların kırmızı kart beklediği bir pozisyon yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Stuttgartlı Atakan Karazor'un sert müdahalesiyle yerde kalan Mario Lemina, bir süre ayağa kalkamadı. Galatasaray pozisyonun ardından kırmızı kart beklerken, İngiliz hakem Chris Kavanagh, Karazor'a sarı kart gösterdi.

VAR'da Darren England'ın görev yaptığı karşılaşmada kart kararı değişmedi ve oyun devam etti.





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