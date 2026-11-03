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West Ham'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi!

İngiltere Championship ekiplerinden West Ham, teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verdiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 16:03 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
West Ham'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi!
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İngiltere Championship ekiplerinden West Ham, teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezonun başlangıcına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmenin ardından yönetim kurulu, kulübün hedeflerinin ve beklentilerinin doğru yolda kalmasını sağlamak için şu anda bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Portekizli teknik adamla birlikte antrenör Rui Pedro Silva ile kaleci antrenörü Rui Barbosa'nın da görevlerinden ayrıldığı kaydedildi.

Londra ekibi, ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

İngiliz basını, Nuno Espirito Santo'nun yerine takımın eski kaptanı Scott Parker'la anlaşma sağlandığını ve 46 yaşındaki İngiliz teknik adamın yarın Cardiff City karşısında kulübede olmasının beklendiğini yazdı.

Parker, daha önce Fulham, Bournemouth ve Burnley'yi Premier Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.



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