EuroLeague'de 10. hafta heyecanı başlıyor!

EuroLeague'de 10. hafta heyecanı 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak Real Madrid-Panathinaikos karşılaşmasıyla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Üç gün sürecek haftada Türk temsilcileri Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş sahasında mücadele edecek.
ANADOLU EFES, PARİS BASKETBOL'U KONUK EDECEK!
Lacivert-beyazlılar, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.15'te Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u ağırlayacak.
Anadolu Efes, ligdeki son karşılaşmasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u sahasında 83-68 mağlup etmişti.
FENERBAHÇE TARFİN'İN RAKİBİ BASKONIA!
EuroLeague'de 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Fenerbahçe Tarfin, 5 Kasım Perşembe günü İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerin sahasında oynayacağı mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Ligdeki son iki karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Tarfin, Baskonia karşısında galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ, ZALGIRIS'İ AĞIRLAYACAK!
EuroLeague'de bu sezon 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, 10. haftaya 11. sırada girdi.
Siyah-beyazlılar, 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.
Beşiktaş, ligdeki son karşılaşmasında İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde etmişti.
EUROLEAGUE'DE 10. HAFTA MAÇ PROGRAMI
4 Kasım Çarşamba
22.45: Real Madrid - Panathinaikos
5 Kasım Perşembe
20.15: Anadolu Efes - Paris Basketbol
21.00: Fenerbahçe Tarfin - Baskonia
21.45: Hapoel Tel Aviv - Barcelona
22.00: LDLV ASVEL - Bayern Münih
22.30: Armani Olimpia Milan - Valencia Basket
6 Kasım Cuma
20.00: Beşiktaş - Zalgiris
22.15: Olympiakos - Kızılyıldız
22.30: Virtus Bologna - Dubai Basketbol
ANADOLU EFES, PARİS BASKETBOL'U KONUK EDECEK!
EuroLeague'de geride kalan 9 haftada 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 14. sırada bulunuyor.
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Lacivert-beyazlılar, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.15'te Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u ağırlayacak.
Anadolu Efes, ligdeki son karşılaşmasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u sahasında 83-68 mağlup etmişti.
FENERBAHÇE TARFİN'İN RAKİBİ BASKONIA!
EuroLeague'de 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Fenerbahçe Tarfin, 5 Kasım Perşembe günü İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerin sahasında oynayacağı mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Ligdeki son iki karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Tarfin, Baskonia karşısında galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ, ZALGIRIS'İ AĞIRLAYACAK!
EuroLeague'de bu sezon 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, 10. haftaya 11. sırada girdi.
Siyah-beyazlılar, 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.
Beşiktaş, ligdeki son karşılaşmasında İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde etmişti.
EUROLEAGUE'DE 10. HAFTA MAÇ PROGRAMI
4 Kasım Çarşamba
22.45: Real Madrid - Panathinaikos
5 Kasım Perşembe
20.15: Anadolu Efes - Paris Basketbol
21.00: Fenerbahçe Tarfin - Baskonia
21.45: Hapoel Tel Aviv - Barcelona
22.00: LDLV ASVEL - Bayern Münih
22.30: Armani Olimpia Milan - Valencia Basket
6 Kasım Cuma
20.00: Beşiktaş - Zalgiris
22.15: Olympiakos - Kızılyıldız
22.30: Virtus Bologna - Dubai Basketbol