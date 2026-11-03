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EuroLeague'de 10. hafta heyecanı başlıyor!

EuroLeague'in 10. hafta heyecanı 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Türk temsilcileri Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş, bu hafta rakiplerini sahalarında ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 12:41 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 12:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de 10. hafta heyecanı başlıyor!
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EuroLeague'de 10. hafta heyecanı 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak Real Madrid-Panathinaikos karşılaşmasıyla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üç gün sürecek haftada Türk temsilcileri Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş sahasında mücadele edecek.

ANADOLU EFES, PARİS BASKETBOL'U KONUK EDECEK!

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EuroLeague'de geride kalan 9 haftada 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 14. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlılar, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.15'te Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u ağırlayacak.

Anadolu Efes, ligdeki son karşılaşmasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u sahasında 83-68 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE TARFİN'İN RAKİBİ BASKONIA!

EuroLeague'de 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Fenerbahçe Tarfin, 5 Kasım Perşembe günü İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin sahasında oynayacağı mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Ligdeki son iki karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Tarfin, Baskonia karşısında galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ, ZALGIRIS'İ AĞIRLAYACAK!

EuroLeague'de bu sezon 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, 10. haftaya 11. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar, 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Beşiktaş, ligdeki son karşılaşmasında İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde etmişti.

EUROLEAGUE'DE 10. HAFTA MAÇ PROGRAMI

4 Kasım Çarşamba

22.45: Real Madrid - Panathinaikos

5 Kasım Perşembe

20.15: Anadolu Efes - Paris Basketbol

21.00: Fenerbahçe Tarfin - Baskonia

21.45: Hapoel Tel Aviv - Barcelona

22.00: LDLV ASVEL - Bayern Münih

22.30: Armani Olimpia Milan - Valencia Basket

6 Kasım Cuma

20.00: Beşiktaş - Zalgiris

22.15: Olympiakos - Kızılyıldız

22.30: Virtus Bologna - Dubai Basketbol

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