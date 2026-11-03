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Gençlerbirliği, ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Başkent ekibi, Bernd Storck yönetimindeki ilk lig galibiyetini alırken son 5 günde oynadığı iki karşılaşmada 10 gol attı.

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calendar 03 Kasım 2026 12:06 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 12:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek ligdeki 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan başkent ekibi, sonraki 7 karşılaşmada galibiyet elde edememişti.

Kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle kötü gidişatını sonlandırdı.

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7 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ!

Sezonun ilk iki haftasında 6 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği, 3. haftada Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Başkent temsilcisi, sonraki 6 lig maçında ise 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği, Alanyaspor karşısında aldığı 5-0'lık sonuçla yeniden galibiyetle tanıştı.

STORCK YÖNETİMİNDE İLK LİG GALİBİYETİ!

Sezona teknik direktör Metin Diyadin ile başlayan Gençlerbirliği, 6 Ekim'de Alman çalıştırıcı Bernd Storck ile anlaşma sağladı.

Storck yönetimindeki ilk 3 lig maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor karşısında yeni teknik direktörüyle ilk lig galibiyetini elde etti.

Başkent ekibi, daha önce Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor'u da 5-0 mağlup etmişti.

5 GÜNDE 10 GOL ATTILAR!

Gençlerbirliği, son iki resmi karşılaşmasında hücum performansıyla dikkat çekti.

29 Ekim'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup eden başkent temsilcisi, 2 Kasım'da ise Alanyaspor karşısında aynı skorla kazandı.

Kırmızı-siyahlılar, böylece 5 gün içinde oynadığı iki maçta toplam 10 gol kaydetti.

Ligin ilk 9 haftasında 7 gol atabilen Gençlerbirliği, son iki resmi karşılaşmasında bu sayıyı geride bıraktı.

ALANYASPOR'A KARŞI YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI!

Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle rakibine karşı Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

Başkent ekibi, Alanyaspor ile oynadığı son 7 lig karşılaşmasında 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Kırmızı-siyahlılar, rakibine karşı son mağlubiyetini 4 Mart 2018'de 1-0'lık skorla yaşamıştı.

GOUVEIA VE MENDES İLK GOLLERİNİ ATTI

Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Tiago Gouveia, Alanyaspor karşılaşmasında takımındaki ilk gollerini kaydetti.

Mücadelenin 66 ve 78. dakikalarında fileleri havalandıran Gouveia, galibiyete iki golle katkı sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce gol sevinci yaşayan Pedro Mendes ise karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golle Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.

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