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Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya deplasmanına gidiyor

Galatasaray, ⁠FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çarşamba günü Beretta Famila Schio'ya konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 11:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya deplasmanına gidiyor
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. haftasında çarşamba günü İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio ile deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Palaromare Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubunda 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 3. basamakta yer alıyor.

İtalya temsilcisi ise 3 galibiyetle lider durumda bulunuyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, son olarak sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu.



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