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Iraola'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama!

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Fenerbahçe karşılaşmasının kolay geçmeyeceğini belirterek sarı-lacivertli ekibin tecrübeli ve yetenekli oyuncularına dikkat çekti.

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Açık
calendar 03 Kasım 2026 19:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Iraola'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un teknik direktörü Andoni Iraola, kolay maç olmayacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın oynanacağı Chobani Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Iraola, sarı-lacivertli takımın çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirtti.

Maça güçlü başlamaları gerektiğini vurgulayan Andoni Iraola, "Tamamen yarınki Fenerbahçe maçına odaklı şekilde geldik. Kolay olmayacağını biliyoruz. İstatistiklere bakıyoruz. Diğer İngiliz takımları da aynı şekilde, Türkiye'de oynaması her zaman zor. Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip, tecrübeye sahipler. Bu rekabeti nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Maça güçlü başlamamız gerekiyor ve hızlı şekilde momentumu alıp ellerindeki özgüveni kırmamız gerekiyor. Bu ligin daha başı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 9 puan bizim için oldukça büyük bir şans. 12 puana ulaşabilmemiz ilk 8 için çok önemli. Bu kulvarda böyle şeylerin zor olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin zor bir süreçten geçtiğinin hatırlatılması üzerine Iraola, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, teknik direktörünü değiştirdiği bir dönemden geçiyor. Oyuncuları ve takımı biliyoruz. Bunda bir değişiklik yok. Analiz yapabileceğimiz bir durum var. Stillerini çok değiştirdiklerini düşünmüyorum. Bireysel olarak yetenekli oyuncular var. Onlara yönelik çalışmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları var. Orta sahada topla çok zaman verirsek bu konuda sorun yaşayabiliriz. Maçı daha çok kontrol altında tutmamız gerekiyor. Özgüven kazanmalarına izini vermemeliyiz. Buraları nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Ne kadar güçlü başlarsak onlara daha az şans vereceğiz. Diğer türlü olursa bize çok fazla üstünlük kurabilirler."

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