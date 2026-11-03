Celtic-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Perşembe günü deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile karşılaşacağı maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'nın açıklamasına göre Celtic Park'ta TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Stegemann'ın yardımcılıklarını Alman Christof Günsch ile Marco Achmüller yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Martin Petersen olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Martin Petersen olacak.
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