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Fenerbahçe'de 187,8 milyon euroluk hüsran!

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Vedat Muriç, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong ve Romelu Lukaku'nun maliyetleri dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Kasım 2026 09:42 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 09:56
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 187,8 milyon euroluk hüsran!
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Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan futbolcuların maliyetleri gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin Mason Greenwood, Vedat Muriç, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong ve Romelu Lukaku için ödemeyi taahhüt ettiği bonservis ve maaşların toplamının 187,8 milyon euro olduğu belirtildi.

Yüksek maliyetli transferlerin şu ana kadarki performansları, beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

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GREENWOOD'UN MALİYETİ 79 MİLYON EURO!

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood için 39 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayan ve yıllık 10 milyon euro kazanan Greenwood'un toplam maliyeti 79 milyon euroya ulaşıyor.

VEDAT MURIQI İÇİN 36,5 MİLYON EURO!

Fenerbahçe'ye yeniden dönen Vedat Muriç için 15,5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Kosovalı santrforun yıllık 7 milyon eurodan 3 sezonluk sözleşme imzaladığı belirtilirken toplam maliyeti 36,5 milyon euro olarak hesaplandı.

AKE VE OPPONG'UN MALİYETİ!

Sarı-lacivertlilerin savunma hattına kattığı Nathan Ake'nin toplam maliyeti kaynakta 34,4 milyon euro olarak gösterildi.

Hollandalı stoper için 8,2 milyon euro bonservis bedeli ödendiği ve oyuncuyla yıllık 6,75 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin bir diğer savunma transferi Kojo Peprah Oppong için ise 12 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Dört yıllık sözleşmesi bulunan ve yıllık 3,1 milyon euro kazanan genç futbolcunun toplam maliyeti 24,4 milyon euroya ulaşıyor.

LUKAKU'NUN MALİYETİ 13,5 MİLYON EURO!

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku için 6 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Yıllık 7,5 milyon euro ücret alan Lukaku'nun bir yıllık sözleşmesiyle birlikte toplam maliyeti 13,5 milyon euro olarak hesaplandı.

Fenerbahçe'nin beş futbolcu için açıklanan toplam maliyeti 187,8 milyon euroyu bulurken, oyuncuların sezonun kalan bölümünde gösterecekleri performans önem taşıyor.

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