Van Dijk'tan Sporx'e özel açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Liverpool'da Virgil van Dijk, karşılaşmanın ardından Sporx'e özel açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alınan mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Hollandalı yıldız, duran toplardaki savunmalarını geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.
"ÇOK DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ"
Van Dijk, "Kaybettiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum. Bizi bitiren şeyin üç duran top olduğunu düşünüyorum, bu yüzden çok daha iyi olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
"BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN BİR GECEYDİ"
Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfer hakkında da konuşan tecrübeli savunmacı, "Yani, hayal kırıklığı. Az önce de söyledim. Kaybetmek her zaman hayal kırıklığıdır. Özellikle de bugün kaybettiğimiz şekliyle.
İyi bir atmosfer vardı. Önceden de biliyordum; çünkü Nathan Aké çok yakın bir arkadaşım, daha önce onun oynadığını izlemiş ve atmosferin ne kadar iyi olduğunu görmüştüm. Ancak maç geneline bakarsak, bilirsiniz, bizim için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi." dedi.
"ÇOK DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ"
Van Dijk, "Kaybettiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum. Bizi bitiren şeyin üç duran top olduğunu düşünüyorum, bu yüzden çok daha iyi olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
"BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN BİR GECEYDİ"
Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosfer hakkında da konuşan tecrübeli savunmacı, "Yani, hayal kırıklığı. Az önce de söyledim. Kaybetmek her zaman hayal kırıklığıdır. Özellikle de bugün kaybettiğimiz şekliyle.
İyi bir atmosfer vardı. Önceden de biliyordum; çünkü Nathan Aké çok yakın bir arkadaşım, daha önce onun oynadığını izlemiş ve atmosferin ne kadar iyi olduğunu görmüştüm. Ancak maç geneline bakarsak, bilirsiniz, bizim için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi." dedi.