Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde yine sahnede!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Mason Greenwood, golcü performansını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz kanat oyuncusu, Liverpool karşısında rakip fileleri havalandırarak Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci maçında gol attı.
GREENWOOD'DAN ÜST ÜSTE 2 MAÇTA GOL!
Sezona etkili bir başlangıç yapan Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında gol sevinci yaşamıştı.
İngiliz futbolcu, Liverpool mücadelesinde de gol atarak Avrupa'daki gol serisini devam ettirdi.
ELEME TURLARINDA DA GOL ATMIŞTI!
Fenerbahçe'nin hücum hattındaki isimlerinden Greenwood, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eleme ve play-off aşamalarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
İngiliz yıldız, Liverpool karşısındaki golüyle organizasyondaki skor katkısını sürdürdü.
GREENWOOD'DAN ÜST ÜSTE 2 MAÇTA GOL!
Sezona etkili bir başlangıç yapan Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında gol sevinci yaşamıştı.
İngiliz futbolcu, Liverpool mücadelesinde de gol atarak Avrupa'daki gol serisini devam ettirdi.
ELEME TURLARINDA DA GOL ATMIŞTI!
Fenerbahçe'nin hücum hattındaki isimlerinden Greenwood, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eleme ve play-off aşamalarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
İngiliz yıldız, Liverpool karşısındaki golüyle organizasyondaki skor katkısını sürdürdü.
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