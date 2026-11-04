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Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı ağırlıyor!

EuroLeague'de 6 galibiyetle 7. sırada bulunan Fenerbahçe, 10. hafta mücadelesinde son sıradaki Kosner Baskonia karşısında galibiyet arayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Tarfin, Baskonia'yı ağırlıyor!
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayımlanacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, 6 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 7. sırasında girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Baskonia ise sadece 1 galibiyet alabildi. İspanyol ekibi, 20 takımlı ligde son sırada bulunuyor.



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