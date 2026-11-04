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Batrakov'a büyük ilgi! 1 milyona ulaştı

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, saha içindeki performansının yanı sıra sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Rus futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transfer sürecinde 94 bin 400 olan Instagram takipçi sayısı, transferin ardından 1 milyona ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 10:32 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 10:34
Haber: Sporx.com
Batrakov'a büyük ilgi! 1 milyona ulaştı
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Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı takıma transferiyle birlikte sosyal medyada da büyük bir yükseliş yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genç futbolcunun Instagram hesabındaki takipçi sayısında transfer sürecinde ve sonrasında dikkat çekici bir artış meydana geldi.

94 BİNDEN 1 MİLYONA!

Batrakov'un Galatasaray'a transfer sürecinde 94 bin 400 olan Instagram takipçi sayısı, sarı-kırmızılı takıma katılmasının ardından 1 milyona yükseldi.

Rus yıldızın takipçi sayısı böylece yaklaşık 906 bin kişi artarken, toplam takipçi sayısı 10 kattan fazla yükselmiş oldu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ

Genç futbolcunun sosyal medya hesabına gösterilen yoğun ilgi, Galatasaray taraftarlarının Batrakov'a olan ilgisini de gözler önüne serdi.

Öte yandan Batrakov'un Instagram hesabındaki gönderi sayısı 57'den 70'e, takip ettiği hesap sayısı ise 481'den 547'ye çıktı.





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