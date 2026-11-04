Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından yeni teknik direktörünü belirlemek için harekete geçen lacivert-beyazlı yönetimin gündemindeki ilk isim Abdullah Avcı oldu.
ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞME!
Bir süre önce Fenerbahçe ile de adı anılan 63 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın listesinin ilk sırasında yer alıyor.
İstanbul temsilcisinin, tecrübeli çalıştırıcıyla kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Taraflar arasındaki görüşmede anlaşma sağlanması halinde Abdullah Avcı, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü olacak.
TRABZONSPOR İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibi 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak kulübün 38 yıllık şampiyonluk hasretine son vermişti.
Daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Avcı'nın, Kasımpaşa ile yapacağı görüşmenin ardından geleceğine ilişkin kararını vermesi bekleniyor.
ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞME!
Bir süre önce Fenerbahçe ile de adı anılan 63 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın listesinin ilk sırasında yer alıyor.
İstanbul temsilcisinin, tecrübeli çalıştırıcıyla kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Taraflar arasındaki görüşmede anlaşma sağlanması halinde Abdullah Avcı, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü olacak.
TRABZONSPOR İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibi 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak kulübün 38 yıllık şampiyonluk hasretine son vermişti.
Daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Avcı'nın, Kasımpaşa ile yapacağı görüşmenin ardından geleceğine ilişkin kararını vermesi bekleniyor.
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