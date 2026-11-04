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Abdullah Avcı, Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu yerine ilk aday

Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni adresi Kasımpaşa olabilir. Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takıma gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan İstanbul ekibinin listesindeki ilk isim Abdullah Avcı oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 10:19 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 10:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Abdullah Avcı, Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu yerine ilk aday
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından yeni teknik direktörünü belirlemek için harekete geçen lacivert-beyazlı yönetimin gündemindeki ilk isim Abdullah Avcı oldu.

ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞME!

Bir süre önce Fenerbahçe ile de adı anılan 63 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın listesinin ilk sırasında yer alıyor.

İstanbul temsilcisinin, tecrübeli çalıştırıcıyla kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Taraflar arasındaki görüşmede anlaşma sağlanması halinde Abdullah Avcı, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü olacak.

TRABZONSPOR İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibi 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak kulübün 38 yıllık şampiyonluk hasretine son vermişti.

Daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Avcı'nın, Kasımpaşa ile yapacağı görüşmenin ardından geleceğine ilişkin kararını vermesi bekleniyor.



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