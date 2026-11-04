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Sporting Lizbon'da Paulo Fonseca dönemi!

Lyon, teknik direktör Paulo Fonseca'nın görevinden ayrıldığını ve Sporting Lizbon'un başına geçeceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 13:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sporting Lizbon'da Paulo Fonseca dönemi!
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Lyon, teknik direktör Paulo Fonseca için beklenen açıklamayı yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız ekibi, Fonseca'nın takımdan ayrıldığını ve Sporting Lizbon'un başına geçeceğini duyurdu.

Lyon, açıklamasında Sporting Lizbon'un Fonseca için 5 milyon euro tazminat ödeyeceğini belirtti.

Ocak 2025'te Lyon'un başına geçen 53 yaşındaki Fonseca, Fransız ekibinin başında 83 maça çıktı ve 1.83 puan ortalaması yakaladı.



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