Sporting Lizbon'da Paulo Fonseca dönemi!

Lyon, teknik direktör Paulo Fonseca için beklenen açıklamayı yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız ekibi, Fonseca'nın takımdan ayrıldığını ve Sporting Lizbon'un başına geçeceğini duyurdu.
Lyon, açıklamasında Sporting Lizbon'un Fonseca için 5 milyon euro tazminat ödeyeceğini belirtti.
Ocak 2025'te Lyon'un başına geçen 53 yaşındaki Fonseca, Fransız ekibinin başında 83 maça çıktı ve 1.83 puan ortalaması yakaladı.
Lyon, açıklamasında Sporting Lizbon'un Fonseca için 5 milyon euro tazminat ödeyeceğini belirtti.
Ocak 2025'te Lyon'un başına geçen 53 yaşındaki Fonseca, Fransız ekibinin başında 83 maça çıktı ve 1.83 puan ortalaması yakaladı.
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