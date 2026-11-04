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West Ham United'da teknik direktörlüğe Scott Parker getirildi

West Ham United, teknik direktörlüğe Scott Parker'ı getirdiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 14:02 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 14:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
West Ham United'da teknik direktörlüğe Scott Parker getirildi
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İngiltere Championship ekiplerinden West Ham United, teknik direktörlüğe Scott Parker'ı getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Parker ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Dün Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Londra ekibi, ligde 22 puanla 8. sırada yer alıyor.

Oyunculuk kariyerinde West Ham United'ın kaptanlığını yapan Parker, daha önce Fulham, Bournemouth ve Burnley'yi İngiltere Premier Lig'e çıkarmıştı.



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