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Galatasaray'da gündem Oulai

Galatasaray'ın, Fiorentina forması giyen Christ Oulai için ocak ayında harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İtalya'da beklediği süreleri bulamayan genç orta sahanın da Türkiye'ye dönüş seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 10:56
Galatasaray'da gündem Oulai
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Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde Christ Oulai ismi yeniden gündeme geldi. Trabzonspor'da oynadığı dönemde de sarı-kırmızılıların ilgilendiği Fildişi Sahilli futbolcu için bu kez Fiorentina ile görüşme yapılması planlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İddialara göre Galatasaray, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için 22 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlanıyor.

OULAI DE AYRILIĞA SICAK

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Fiorentina'ya uyum sağlamakta zorlanan Oulai'nin kariyerini başka bir takımda sürdürmek istediği belirtildi.

Galatasaray'ın ilgisini olumlu karşılayan genç futbolcunun, transferin önünü açmak için İtalyan kulübünün yönetimiyle görüşerek kolaylık talep edeceği aktarıldı.

FIORENTINA'DA 291 DAKİKA

Oulai, bu sezon Fiorentina'da sınırlı süre alabildi. Opta'nın erişilebilen sezon verilerine göre Serie A'da dört karşılaşmada 169 dakika oynayan genç orta saha, İtalya Kupası'nda ise iki maçta 122 dakika sahada kaldı.

Böylece altı resmi karşılaşmada toplam 291 dakikaya ulaşan Oulai, bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.

BASTIA'DAN TRABZONSPOR'A, ARDINDAN İTALYA'YA

Fildişi Sahili'ndeki JMG yapılanmasında yetişen Oulai, 2024 yazında Bastia'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. Fransa'daki performansının ardından Ağustos 2025'te Trabzonspor'a imza attı. Bordo-mavililer, bu transfer için Bastia'ya 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor'daki bir sezonunun ardından Temmuz 2026'da Fiorentina'nın yolunu tutan Oulai'nin transferinde 26 milyon euro garanti bedel üzerinden anlaşma sağlandı. Bonuslarla birlikte toplam tutarın yaklaşık 30 milyon euroya çıkabileceği, sonraki satışından elde edilecek net bedelin yüzde 10'unun da Trabzonspor'a ödeneceği duyuruldu.

SÜPER LİG'DE 25 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Oulai, Trabzonspor formasıyla 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 25 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 24'üne ilk 11'de başlayan Fildişi Sahilli oyuncu, iki gol ve dört asistle altı gole doğrudan katkı sağladı.

Ligde dokuz sarı kart gören genç futbolcu, Türkiye Kupası'ndaki altı karşılaşmayla birlikte bordo-mavili ekipte sezonu toplam 31 resmi maçla tamamladı.

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