Okan Buruk 12'den vurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa kupalarında iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde evindeki 21 karşılaşmanın 12'sini kazanarak rakiplerine Rams Park'ı dar etti.
Stuttgart karşısında alınan 2-0'lık zaferle bu istatistiğini daha da güçlendiren Buruk dev rakiplere de kök söktürdü.
Cimbom muhteşem taraftarının da desteğini arkasına alıp ev sahibi avantajını dev bir silaha dönüştürdü.
Stuttgart karşısında alınan 2-0'lık zaferle bu istatistiğini daha da güçlendiren Buruk dev rakiplere de kök söktürdü.
Cimbom muhteşem taraftarının da desteğini arkasına alıp ev sahibi avantajını dev bir silaha dönüştürdü.