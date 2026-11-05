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Okan Buruk 12'den vurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart zaferiyle Avrupa'daki muhteşem serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 08:47
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk 12'den vurdu
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa kupalarında iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde evindeki 21 karşılaşmanın 12'sini kazanarak rakiplerine Rams Park'ı dar etti.

Stuttgart karşısında alınan 2-0'lık zaferle bu istatistiğini daha da güçlendiren Buruk dev rakiplere de kök söktürdü.

Cimbom muhteşem taraftarının da desteğini arkasına alıp ev sahibi avantajını dev bir silaha dönüştürdü. 



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