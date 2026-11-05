Lucas Torreira yine formunda!

Galatasaray'da 5. sezonunu geçiren Lucas Torreira, kendine iyi bakmanın karşılığını fazlasıyla alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki dönemdir hiç sakatlanmayan 30 yaşındaki orta saha, Stuttgart karşısında basmadık alan bırakmadı.
Arı gibi çalışan 'Atom karınca' lakaplı yıldız, Aslantepe'de 11.2 km koşarak maçın ve Aslan'ın en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu.
Arı gibi çalışan 'Atom karınca' lakaplı yıldız, Aslantepe'de 11.2 km koşarak maçın ve Aslan'ın en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu.