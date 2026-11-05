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Beşiktaş'ın EuroLeague'de konuğu Zalgiris

Beşiktaş, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 13:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın EuroLeague'de konuğu Zalgiris
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Beşiktaş, EuroLeague'in 10. haftasında 6 Kasım Cuma günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı basketbol takımı, ikinci kez yer aldığı ligde bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı.

Zalgiris ise 5 galibiyet alırken 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyonda son olarak Virtus Bologna'yı deplasmanda 103-101 yenen Beşiktaş, Litvanya temsilcisini de mağlup ederek üst üste ikinci galibiyeti hedefliyor.

EUROLEAGUE'DE 34. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, Zalgiris maçıyla Basketbol EuroLeague'de 34. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, 9 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyet, 5 yenilgi aldı.



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