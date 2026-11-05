Beşiktaş'ın EuroLeague'de konuğu Zalgiris

Beşiktaş, EuroLeague'in 10. haftasında 6 Kasım Cuma günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı basketbol takımı, ikinci kez yer aldığı ligde bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı.
Zalgiris ise 5 galibiyet alırken 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Organizasyonda son olarak Virtus Bologna'yı deplasmanda 103-101 yenen Beşiktaş, Litvanya temsilcisini de mağlup ederek üst üste ikinci galibiyeti hedefliyor.
EUROLEAGUE'DE 34. MAÇ
Siyah-beyazlı takım, Zalgiris maçıyla Basketbol EuroLeague'de 34. kez sahaya çıkacak.
Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.
Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, 9 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyet, 5 yenilgi aldı.
Siyah-beyazlı basketbol takımı, ikinci kez yer aldığı ligde bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı.
Zalgiris ise 5 galibiyet alırken 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Organizasyonda son olarak Virtus Bologna'yı deplasmanda 103-101 yenen Beşiktaş, Litvanya temsilcisini de mağlup ederek üst üste ikinci galibiyeti hedefliyor.
EUROLEAGUE'DE 34. MAÇ
Siyah-beyazlı takım, Zalgiris maçıyla Basketbol EuroLeague'de 34. kez sahaya çıkacak.
Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.
Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, 9 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyet, 5 yenilgi aldı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü