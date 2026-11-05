Fenerbahçe'de imza günü belli oldu: Emre Belözoğlu

Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu için 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadelerine yer verildi.
Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadelerine yer verildi.
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