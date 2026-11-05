Bugün
23:00
Celtic
Beşiktaş
Bugün
20:45
Trabzonspor
Freiburg
Bugün
20:45
Anderlecht
RB Salzburg
Bugün
20:45
AC Milan
Ferencvaros
Bugün
20:45
Real Sociedad
Lyon
Bugün
20:45
Sparta Prag
Bournemouth
Bugün
20:45
C.Palace
Hoffenheim
Bugün
23:00
Celta Vigo
Union St.Gilloise
Bugün
23:00
Sunderland
Dinamo Zagreb
Bugün
23:00
Alkmaar
Juventus
Bugün
23:00
Benfica
Lech Poznan
Bugün
23:00
Leverkusen
Marsilya
Bugün
20:45
Atalanta
Kairat Almaty
Bugün
20:45
FC Midtjylland
Ajax
Bugün
23:00
AS Monaco
FC Nordsjaelland
Bugün
23:00
Getafe
Brighton

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, 6 Kasım Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 12:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, 6 Kasım Cuma günü oynanacak tek maçla açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gaziantep Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir (Isonem Park Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (RAMS Park)

8 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe (Çorum Şehir)

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.