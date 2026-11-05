Süper Lig'de 11. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, 6 Kasım Cuma günü oynanacak tek maçla açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gaziantep Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir (Isonem Park Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (RAMS Park)
8 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)
16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe (Çorum Şehir)
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir (Isonem Park Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (RAMS Park)
8 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)
16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe (Çorum Şehir)
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)
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