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Mourinho'dan Atina'da Türkiye benzetmesi!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, AEK deplasmanındaki atmosferi Türkiye'deki statlara benzetti. Portekizli çalıştırıcı, Yunan taraftarların takımlarına önemli bir güç kattığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 11:19 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 11:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: realmadrid.com
Mourinho'dan Atina'da Türkiye benzetmesi!
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda AEK karşısında aldıkları galibiyetin ardından tribün atmosferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BİLDİĞİM TÜRKİYE ATMOSFERLERİNE ÇOK BENZİYORDU"

Allwyn Arena'daki ortamdan etkilendiğini belirten Mourinho, "Atmosfer olağanüstüydü. Bildiğim Türkiye atmosferlerine çok benziyordu. Stadın çok büyük bir etkisi var." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, Yunan takımlarının iç sahada taraftar desteğiyle farklı bir seviyeye çıktığını, deplasmanlarda ise aynı sonuçları almakta daha fazla zorlandığını dile getirdi.

AEK'NİN OYUNUNA ÖVGÜ

Karşılaşmayı da değerlendiren Mourinho, rakiplerinin analiz ettikleri maçlardan daha yüksek seviyede oynadığını söyledi. AEK'nin organizasyonunu, baskısını ve doğrudan oyununu öven deneyimli çalıştırıcı, takımının geriye düştüğü kritik anlarda karakter göstererek karşılık verdiğini vurguladı.

Mourinho, AEK'de özellikle teknik direktörün hazırlığına dikkat çekerek rakibin cesur ve etkili bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.



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