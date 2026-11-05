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Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel'e milli davet!

Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Hollanda ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel de 24 kişilik listede kendisine yer buldu.

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calendar 05 Kasım 2026 14:03
Haber: Sporx.com
Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel'e milli davet!
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Nübel
Nübel
Beşiktaş

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son iki karşılaşmasına çıkacak Almanya'da teknik direktör Jürgen Klopp, aday kadroyu belirledi. Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel, milli takıma davet edilen isimler arasında yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FÜLLKRUG GERİ DÖNDÜ

Almanya'nın kadrosunda Niclas Füllkrug'un dönüşü dikkat çekti. Werder Bremen formasıyla bu sezon Bundesliga'da dokuz gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirvede bulunan deneyimli forvet, yeniden milli takıma çağrıldı. Füllkrug, Almanya formasını daha önce 24 kez giydi.

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Borussia Mönchengladbach'ın genç oyuncusu Wael Mohya ise ilk kez A Milli Takım kadrosuna alındı. Ümit Milli Takım'da görev yapan Mohya, Klopp'un bu dönemde şans verdiği yeni isim oldu.

KLOPP: "SEÇİM YAPMAK ZORDU"

Kadro tercihlerini DFB.TV'ye değerlendiren Jürgen Klopp, genç ve tecrübeli oyuncuları bir araya getirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Önümüzdeki iki maç için çok heyecanlıyım. Takımımızda çok genç ve oldukça deneyimli oyunculardan oluşan renkli bir karışım var. Eylül ayındaki 44 kişilik kadronun ardından bu seçimi yapmak zordu. Çünkü kadroda bulunmayı hak eden daha fazla oyuncu vardı. Aslında iyi haber de bu. Kalite arttıkça vermeniz gereken kararlar da olumlu anlamda zorlaşıyor."

ÖNCE SIRBİSTAN, ARDINDAN HOLLANDA

Almanya Milli Takımı, pazartesi gününden itibaren Herzogenaurach'taki adidas tesislerinde toplanacak.

Klopp'un ekibi, 13 Kasım Cuma günü Belgrad'da Sırbistan'a konuk olacak. Almanya, gruptaki son maçını ise 16 Kasım Pazartesi günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda lider Hollanda'ya karşı oynayacak.

Almanlar, Sırbistan ile Münih'te oynadıkları ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmış, Hollanda deplasmanından ise 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.



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